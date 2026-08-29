Vencedor do Grammy Latino é detido pelo ICE em Miami

O percussionista e compositor cubano Degnis Nelson Bofill Miranda, vencedor do Grammy Latino, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) no Aeroporto Internacional de Miami.

A prisão aconteceu em 19 de agosto, quando o músico retornava de Nova York, onde havia realizado uma apresentação.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, Bofill foi abordado por agentes do ICE após chegar ao aeroporto. Inicialmente, ele foi levado para uma unidade de imigração em Miramar e posteriormente transferido para o Centro de Detenção de Krome, em Miami-Dade, onde permanece sob custódia.

O caso chamou a atenção no meio artístico e entre a comunidade cubana no sul da Flórida. A esposa do músico, Mara Delgado, afirma que ele possui um pedido de asilo pendente nos Estados Unidos e teme que o marido seja deportado.

De acordo com o ICE, Bofill entrou legalmente nos Estados Unidos em abril de 2023, mas as autoridades alegam que ele teria violado as condições relacionadas à sua permanência no país. O caso agora está sendo acompanhado por advogados que trabalham para tentar impedir sua deportação e buscar sua liberação.Após a detenção, a família iniciou uma campanha para arrecadar dinheiro destinado às despesas jurídicas e a uma possível fiança. A meta estabelecida é de US$ 60 mil.

Bofill construiu carreira na música cubana e internacional e participou de projetos que misturam ritmos tradicionais de Cuba com música contemporânea. Em 2022, recebeu um Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Folclórica por sua participação no projeto Ancestros Sinfónico.

A detenção ocorre em um momento de intensificação das ações de fiscalização migratória nos Estados Unidos. O governo federal ampliou as operações do ICE em diferentes regiões do país, aumentando também a preocupação entre imigrantes que possuem processos migratórios em andamento.

Até o momento, o caso segue sob análise das autoridades de imigração. A situação de Bofill deverá depender do andamento de seu processo e das decisões tomadas pela Justiça e pelos órgãos responsáveis pela imigração.