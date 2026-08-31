Danbury fica em alerta após ICE deter mais de 50 pessoas em uma semana

Intensificação das operações de imigração deixou moradores apreensivos e provocou reação de autoridades e líderes comunitários na cidade de Connecticut.

A cidade de Danbury, em Connecticut, vive dias de tensão após agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) deterem mais de 50 pessoas durante uma semana de operações intensificadas, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

O movimento no centro da cidade diminuiu nos últimos dias, especialmente à noite. Moradores afirmam que algumas pessoas passaram a evitar locais públicos após presenciarem abordagens de agentes federais.

Na quinta-feira, câmeras registraram agentes do ICE retirando Johnny Queda, de 28 anos, de seu caminhão e levando-o sob custódia.

Segundo a noiva dele, Kimberly Rivas, Queda é equatoriano, vive nos Estados Unidos há cinco anos e tenta regularizar sua situação para se tornar cidadão americano. Ela afirma que ele trabalha na construção civil e estava voltando para casa depois de um serviço quando foi abordado.

“É muito triste porque ele não tinha nada de criminal acontecendo. Ele paga os impostos todos os anos. Tem um advogado. Faz tudo certo”, disse Rivas.

Em outro episódio, uma comerciante registrou em vídeo agentes do ICE imobilizando um homem contra a porta de seu estabelecimento.

Operações próximas a escolas

O prefeito de Danbury, Roberto Alves, afirmou que o ICE mantém presença na cidade há cerca de dois anos, mas disse que a intensidade das operações aumentou nesta semana.

Segundo Alves, agentes realizaram uma operação na manhã de terça-feira, primeiro dia de aula, em frente a uma das escolas de ensino fundamental mais movimentadas da cidade, enquanto crianças desembarcavam dos ônibus escolares e pais deixavam os filhos no local.

O prefeito afirmou que os agentes não podem realizar operações dentro das escolas e, por isso, estariam se posicionando do outro lado da rua, onde podem ser vistos por estudantes e familiares.

Alves também relatou presença de agentes nas proximidades de creches e disse que algumas famílias estão com medo de enviar os filhos à escola.

O prefeito afirmou ainda ter uma ligação pessoal com a questão migratória. Segundo ele, chegou aos Estados Unidos vindo do Brasil aos 5 anos de idade e estava em situação migratória irregular na época.

Líderes comunitários se mobilizam

Autoridades municipais e estaduais estiveram em Danbury durante a semana para se manifestar sobre as operações do ICE.

Aurora Daly, do grupo Danbury Unites for Immigrants, afirmou que a comunidade pretende apoiar os moradores, mesmo sem poder impedir as ações das autoridades federais.

Segundo ela, uma das prioridades é informar a população sobre seus direitos e avisar os moradores quando agentes de imigração estiverem presentes na região.

O ICE mantém operações em Danbury há meses, mas moradores e líderes locais afirmam que as ações recentes estão sendo percebidas como mais intensas e confrontativas.

As operações continuam sendo acompanhadas pelas autoridades e pela comunidade local.

Fonte: WFSB