EUA anunciam fechamento emergencial de mais de 110 escolas de direção por regra de inglês

Departamento de Transportes afirma que instituições emitiram licenças comerciais para mais de 5 mil motoristas que não teriam cumprido os requisitos de proficiência no idioma.

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT) anunciou nesta segunda-feira o fechamento emergencial de mais de 110 escolas de formação de motoristas que, segundo as autoridades, concederam certificações a profissionais que não atenderam aos requisitos de proficiência em inglês.

De acordo com o governo, mais de 5 mil pessoas teriam recebido certificações mesmo após não alcançarem os padrões exigidos nos testes de idioma.

A medida faz parte de uma investigação nacional sobre a emissão de licenças comerciais de motorista (CDL), necessárias para conduzir veículos de grande porte e caminhões nos Estados Unidos.

O governo também anunciou uma auditoria em todo o país sobre empresas terceirizadas responsáveis pelos testes práticos e sobre a fiscalização realizada pelos estados.

Segundo a Administração Federal de Segurança de Transportadores Rodoviários (FMCSA), os motoristas comerciais precisam demonstrar um nível elevado de conhecimento, experiência e capacidade para operar veículos pesados com segurança.

A exigência de proficiência em inglês para motoristas comerciais foi reforçada durante o governo Donald Trump. Em abril de 2025, o presidente assinou uma ordem executiva determinando que esses profissionais fossem capazes de se comunicar em inglês.

Na investigação, a FMCSA cruzou registros de inspeções nas estradas com dados do cadastro federal de empresas de treinamento. O objetivo foi identificar instituições que, segundo o órgão, certificaram repetidamente motoristas que não cumpriam os requisitos federais.

Além das mais de 110 escolas que serão retiradas imediatamente do cadastro, o governo propôs o fechamento de outras 160 instituições por supostas violações das regras.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que a operação faz parte de um esforço para reforçar a fiscalização do setor e combater irregularidades na obtenção de licenças comerciais.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) também anunciou uma operação envolvendo mais de 200 escolas de direção em 23 estados, com foco em possíveis irregularidades relacionadas a licenças comerciais, documentação, emprego e identidade.

As medidas ocorrem em meio ao endurecimento das regras para motoristas comerciais nos EUA e à ampliação das fiscalizações sobre empresas de treinamento e emissão de licenças.

Fonte: The Hill