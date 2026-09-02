EUA ampliam biometria facial nas fronteiras; entenda quem pode ser fotografado na entrada e na saída

ESTADOS UNIDOS — O governo americano está avançando na implementação de controles biométricos de entrada e saída de viajantes. Nesta semana, o Department of Homeland Security (DHS) divulgou um teste de captura facial realizado na Progreso International Bridge, no Texas, para verificar pedestres que deixam os Estados Unidos em direção ao México.

O teste operacional foi conduzido em maio pelo Science and Technology Directorate do DHS, em parceria com a U.S. Customs and Border Protection (CBP) e empresas de tecnologia. O objetivo foi avaliar se câmeras e sistemas automatizados conseguem obter imagens adequadas de pessoas em movimento, inclusive à noite e diante de situações comuns, como uso de chapéu, óculos escuros ou guarda-chuva.

A iniciativa faz parte de um programa mais amplo, autorizado por uma regra federal que entrou em vigor em 26 de dezembro de 2025. O texto permite que o DHS exija fotografia de todos os não cidadãos na entrada ou na saída do país, independentemente de idade, nacionalidade ou categoria migratória. A norma também retirou limitações de antigos projetos-piloto e abriu caminho para a coleta em aeroportos, portos marítimos, fronteiras terrestres e outros pontos autorizados.

Na prática, a foto capturada é comparada com imagens já disponíveis em documentos e bancos oficiais por meio do Traveler Verification Service. Segundo o governo, o sistema ajuda a confirmar a identidade do viajante, reduzir fraudes com documentos, registrar partidas e identificar pessoas que permanecem no país além do período autorizado.

Para cidadãos americanos, a participação no reconhecimento facial continua voluntária. A regra informa que eles podem pedir para não ter a foto usada no processo biométrico e solicitar a inspeção tradicional do documento. O CBP também afirma que não há, neste momento, planos para tornar a fotografia obrigatória para cidadãos dos Estados Unidos.

É importante distinguir autorização de implementação: a regra já está valendo, mas isso não significa que todos os pontos de entrada e saída tenham equipamentos idênticos ou que a coleta ocorra da mesma forma em todas as viagens. A expansão depende de infraestrutura, testes e avisos específicos nos locais. Viajantes devem seguir as orientações apresentadas pelo agente ou pela transportadora no momento da inspeção.

