Mais de 2 mil imigrantes são presos em Nova York, diz autoridade de Segurança Interna dos EUA

O secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunciou que agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) prenderam 2.197 imigrantes em todo o estado de Nova York entre o fim de julho e o fim de agosto, no âmbito de uma operação batizada de "Operation Rotten Apple".

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira na cidade de Nova York, Mullin afirmou que a operação fez o que os "políticos santuário" da cidade e do estado se recusam a fazer: tornar Nova York mais segura. Segundo ele, a ação não contou com nenhum apoio do prefeito Zohran Mamdani nem da governadora Kathy Hochul.

"Ao longo desta operação, prendemos assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes de drogas e agressores violentos", disse Mullin.

O "czar da fronteira" da Casa Branca, Tom Homan, afirmou que políticos democratas de Nova York e de outros lugares dizem se importar com a segurança pública, mas não permitem que agentes de imigração entrem em suas prisões para levar criminosos sob custódia — e, em vez disso, os soltam nas ruas. Para ele, "isso não faz sentido".

Já a governadora Hochul rebateu as declarações do DHS em uma coletiva separada no mesmo dia, afirmando que Nova York "não é um santuário para criminosos" e acusando o governo federal de mentir para a população.

"Minha mensagem para o presidente é esta: não prejudique nossos esforços de segurança pública. Não corte verbas da polícia que impede ataques terroristas. Não brinque com a vida das pessoas por interesse político", disse Hochul.

A governadora também cobrou a liberação de US$ 87 milhões que, segundo ela, o governo federal deve ao estado. "Se vocês não liberarem o financiamento para o combate ao terrorismo, estarão traindo todas as famílias que perderam alguém no 11 de setembro", declarou, observando que o próprio DHS — agência criada em resposta aos atentados de 2001 — está retendo 40% do financiamento antiterrorismo destinado a Nova York.

Por sua vez, o prefeito Mamdani afirmou que, caso alguém cometesse crimes graves, "estaríamos em contato com o governo federal a respeito disso". "O que estamos vendo, no entanto, da parte do ICE é uma tentativa de criminalizar o simples fato de ser imigrante. Estamos testemunhando um verdadeiro terror sendo imposto aos imigrantes em nossa cidade e, na verdade, em todo o país — algo que tem deixado muita gente, independentemente de sua situação migratória, com medo profundo até de sair de casa", afirmou Mamdani.

Fonte: Gulf News

