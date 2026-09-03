Brasileiro condenado por homicídio e procurado por crimes é preso após perseguição policial em Massachusetts

Agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) prenderam Cleiton Toledo de Souza, brasileiro procurado por autoridades do país e com antecedentes criminais nos Estados Unidos, durante uma operação em Norwood, Massachusetts, em 27 de agosto.

Segundo o escritório do ICE em Boston, Souza foi detido durante uma operação direcionada na cidade. Os agentes tentaram prendê-lo na Tremont Street pouco antes das 7h.

De acordo com a polícia de Norwood e agentes federais que estavam no local, Souza foi visto entrando em um veículo próximo ao número 6 da Tremont Street. Quando os agentes se aproximaram para efetuar a prisão, ele teria acelerado, atingido dois veículos estacionados e fugido a pé.

Ele foi capturado após uma breve perseguição. Ninguém ficou ferido. A polícia de Norwood registrou o acidente, enquanto os agentes do ICE deixaram o local com Souza sob custódia.

Antecedentes nos Estados Unidos e no Brasil

Segundo o ICE, o histórico criminal de Souza nos Estados Unidos inclui uma condenação por dirigir sob influência de álcool ou drogas. Ele também foi preso por deixar o local de um acidente com danos materiais e por dirigir um veículo com a carteira de habilitação suspensa.

Ainda de acordo com a agência, autoridades brasileiras emitiram um mandado de prisão contra Souza após uma condenação no Brasil por tentativa de homicídio.

Policiais locais afirmaram que agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) informaram que Souza era procurado no Brasil em conexão com um homicídio.

Separadamente, um porta-voz do DHS afirmou que Souza havia sido condenado por homicídio qualificado no Brasil, entrou ilegalmente nos Estados Unidos em julho de 2021, foi detido pela Patrulha de Fronteira e posteriormente liberado no país.

Souza permanece sob custódia do ICE enquanto aguarda o andamento do processo de deportação.

Em comunicado, o escritório de Operações de Fiscalização e Remoção (ERO) do ICE em Boston afirmou que “continuará perseguindo esses estrangeiros criminosos perigosos que políticos defensores de cidades-santuário lutam para proteger”.

Fonte: New Bedford