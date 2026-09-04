Green card: tempo de espera pelo benefício nos EUA chega a 179 anos

Nova política de imigração de Trump afeta especialmente profissionais da Índia e da China

O tempo de espera para obter um green card nos Estados Unidos pode chegar a impressionantes 179 anos, segundo um novo relatório da National Foundation for American Policy (NFAP). A entidade aponta que as restrições do sistema de imigração americano têm criado filas especialmente longas para imigrantes de países populosos, como Índia e China.

A fila de espera por green cards já reúne cerca de 1,2 milhão de pessoas. Pela legislação federal de imigração, o número de vistos de residência permanente concedidos anualmente é limitado a 140 mil, com um teto de 7% por país.

O relatório da NFAP mostra que profissionais de determinadas nacionalidades podem ter de esperar décadas para conseguir a residência permanente nos EUA.

Um cidadão chinês que solicite um green card pela categoria EB-2, destinada principalmente a profissionais com diploma de mestrado ou qualificação equivalente, pode enfrentar uma espera de aproximadamente 25 anos.

Para profissionais da Índia na mesma categoria, o tempo estimado chega a 179 anos, segundo a NFAP, organização sem fins lucrativos sediada na Virgínia que pesquisa temas relacionados à imigração e ao comércio internacional.

A situação é bem diferente para profissionais das Filipinas. Segundo o relatório, trabalhadores altamente qualificados do país podem enfrentar uma espera de apenas alguns meses.

Fila também afeta profissionais altamente qualificados

Na categoria EB-1, destinada a imigrantes considerados de "habilidade extraordinária", os tempos de espera também variam de acordo com a nacionalidade.

Para cidadãos indianos, a espera pode ficar entre quatro e cinco anos, enquanto solicitantes chineses enfrentam uma fila de aproximadamente cinco anos.

A NFAP afirma que as longas esperas dificultam a contratação e a retenção de trabalhadores estrangeiros por empresas americanas e também aumentam a pressão sobre famílias de imigrantes.

"Muitos americanos não percebem o quão desafiador pode ser imigrar legalmente para os Estados Unidos, mesmo para as pessoas mais inovadoras e altamente qualificadas do país", disse Stuart Anderson, diretor-executivo da NFAP, ao San Francisco Chronicle.

"São pessoas que querem se tornar americanas e estão dispostas a esperar anos por essa oportunidade", acrescentou.

Profissionais ficam presos no "limbo do H-1B"

A situação também afeta imigrantes que estão nos Estados Unidos com vistos temporários de trabalho H-1B, concedidos principalmente a profissionais do setor de tecnologia.

Enquanto aguardam a aprovação do green card, esses trabalhadores podem ficar presos no chamado "limbo do H-1B". Na prática, isso pode limitar sua mobilidade profissional, já que muitos dependem do patrocínio da empresa para manter o status migratório enquanto o processo de residência permanente não é concluído.

Fonte: EXTRA