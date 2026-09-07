Juíza bloqueia nova tentativa de Trump de limitar cidadania por nascimento

Uma juíza federal bloqueou a mais recente tentativa do presidente Donald Trump de limitar a cidadania por nascimento nos Estados Unidos.

A ordem executiva, assinada em agosto, buscava restringir a cidadania para filhos de pessoas classificadas pelo governo como “inimigos estrangeiros”, além de crianças relacionadas ao chamado turismo de nascimento, quando mulheres viajam aos EUA com o objetivo de dar à luz no país.

A juíza Deborah Boardman afirmou que a medida provavelmente viola o direito constitucional à cidadania automática para pessoas nascidas nos Estados Unidos. Ela concedeu uma liminar que suspende temporariamente a ordem enquanto uma ação movida por grupos de defesa dos imigrantes é analisada.

A decisão ocorre depois que a Suprema Corte rejeitou, em junho, uma tentativa anterior de Trump de restringir a cidadania por nascimento.

O governo americano deve recorrer da decisão. A Casa Branca classificou a medida como resultado de uma decisão de uma “juíza ativista” e afirmou que a ordem de Trump é compatível com as decisões da Suprema Corte.

A cidadania por nascimento é um dos principais alvos da política de Trump para reduzir a imigração e aumentar as deportações nos Estados Unidos.

Fonte: BBC