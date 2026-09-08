USCIS exigirá novos formulários I-765 e I-539 a partir de 15 de setembro

Agência de imigração dos EUA não dará período de tolerância: versões antigas poderão ser rejeitadas a partir da nova data de edição.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) passará a exigir, a partir de 15 de setembro de 2026, novas versões dos formulários I-765, usado para solicitar autorização de trabalho, e I-539, utilizado para solicitar extensão ou mudança de status de não imigrante.

As duas novas versões terão a data de edição 09/15/26. Segundo o USCIS, não haverá período de tolerância para o uso das versões anteriores. Aplicações enviadas com os formulários antigos poderão ser rejeitadas caso sejam postadas ou submetidas eletronicamente a partir de 15 de setembro.

A mudança é importante para pessoas que estão preparando uma dessas solicitações, já que o uso de uma versão incorreta pode fazer com que o USCIS nem aceite o pedido.

Formulários antigos serão rejeitados

Para o formulário I-539, o USCIS continuará aceitando a edição 08/28/24 somente se ela for postada ou enviada eletronicamente antes de 15 de setembro. A partir dessa data, apenas a nova versão 09/15/26 será aceita.

A mesma regra vale para o I-765. A versão 08/21/25 poderá ser utilizada somente em solicitações postadas ou enviadas eletronicamente antes de 15 de setembro. Depois disso, será exigida a versão 09/15/26.

O USCIS também alerta para outro detalhe: as novas versões não devem ser enviadas antes de 15 de setembro. Embora a agência tenha disponibilizado versões de prévia para que candidatos e representantes possam conhecer as mudanças, os novos formulários só serão aceitos a partir da data oficial.

Quem pode ser afetado?

O formulário I-765 é utilizado por pessoas de diferentes categorias migratórias para solicitar autorização de trabalho e, quando aplicável, o documento de autorização de emprego, conhecido como EAD ou work permit.

Já o I-539 é utilizado por determinados não imigrantes para solicitar, entre outras coisas, a extensão da permanência nos Estados Unidos ou a mudança para outro status de não imigrante.

As novas versões dos formulários estão relacionadas às mudanças nas regras de período fixo de admissão que afetam determinados estudantes acadêmicos, visitantes de intercâmbio e representantes de veículos de comunicação estrangeiros.

O que fazer antes de enviar?

Para quem está preparando um I-765 ou I-539 próximo à data da mudança, a recomendação é verificar a versão do formulário imediatamente antes do envio.

O USCIS orienta que os solicitantes não dependam de formulários baixados anteriormente, salvos no computador, impressos ou obtidos em outros sites sem antes confirmar se aquela versão ainda é aceita.

A rejeição é diferente de um pedido de documentos ou informações adicionais. Quando o formulário errado é utilizado, o USCIS pode recusar o pedido antes mesmo de processá-lo.

Dependendo da situação de cada caso, perder tempo com uma solicitação rejeitada pode trazer consequências importantes para o processo migratório. Por isso, a conferência da data da edição do formulário deve ser feita antes do envio.