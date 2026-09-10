Governo Trump propõe excluir milhões de imigrantes do Censo de 2030

Proposta prevê contar apenas cidadãos americanos e residentes permanentes e retirar algumas perguntas sobre raça e etnia

O governo de Donald Trump propôs nesta quarta-feira mudanças no Censo dos Estados Unidos que poderiam excluir uma parcela significativa dos imigrantes que vivem legalmente no país da contagem populacional de 2030.

Pela proposta, o levantamento passaria a considerar apenas cidadãos americanos e residentes permanentes, deixando de fora, inclusive, imigrantes que estejam no país de forma legal e temporária.

A mudança pode ter impacto direto na distribuição de recursos federais e na representação política de cada estado, já que os dados do Censo são utilizados para definir a quantidade de representantes no Congresso e orientar a distribuição de verbas públicas.

A proposta foi apresentada pelo U.S. Census Bureau pouco mais de um ano depois de Trump determinar que o órgão responsável pela realização do Censo elaborasse mudanças para impedir que imigrantes em situação irregular fossem contabilizados.

O próximo Censo completo dos Estados Unidos será realizado em 2030.

Perguntas sobre raça e etnia também podem ser retiradas

Além de restringir quem seria contabilizado, a proposta prevê eliminar partes do questionário que coletam informações sobre raça e etnia.

Perguntas desse tipo fazem parte do Censo desde o primeiro levantamento populacional dos Estados Unidos, realizado em 1790.

A proposta ficará aberta para comentários públicos durante 30 dias antes de qualquer decisão definitiva.

Especialistas em demografia e organizações de defesa dos direitos civis alertam que as duas mudanças podem distorcer dados utilizados em diversas áreas.

As informações do Censo são usadas, entre outras finalidades, para definir os limites de distritos eleitorais para o Congresso e legislativos estaduais, fiscalizar o cumprimento de leis contra discriminação e distribuir recursos federais destinados a serviços públicos.

Estados com muitos imigrantes podem ser mais afetados

Meeta Anand, diretora sênior do programa de Censo e equidade de dados da Leadership Conference on Civil and Human Rights, afirmou que a proposta pode provocar efeitos significativos, especialmente em cidades e estados com grandes populações de imigrantes.

Segundo ela, essas regiões poderiam receber menos recursos federais e ter sua representação política afetada caso parte da população deixe de ser contabilizada.

Anand também alertou que a exclusão de determinados grupos poderia produzir uma imagem distorcida da população americana.

Os dados do Censo, segundo ela, são utilizados não apenas pelo governo, mas também para decisões políticas, empresariais e de investimentos.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre a proposta.

Fonte: NBC