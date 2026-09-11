Cabeleireiro brasileiro com mais de 500 mil seguidores é detido pelo ICE nos EUA

O cabeleireiro brasileiro Bruno Freitas, conhecido nas redes sociais como “cabeleireiro viajante”, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e está sob custódia da imigração no país.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Bruno ganhou notoriedade por viajar por diferentes regiões dos Estados Unidos para atender clientes, principalmente brasileiras.

Segundo a família, a detenção trouxe uma série de despesas relacionadas à contratação de advogado e ao processo migratório. Para ajudar a cobrir os custos, familiares e amigos organizaram uma campanha de arrecadação de fundos.

A vaquinha tem como meta US$ 5,5 mil e, até o momento, já arrecadou mais de US$ 3,8 mil em doações.

Em uma mensagem divulgada por uma amiga próxima de Bruno, a irmã do cabeleireiro pediu apoio à comunidade e afirmou que a família atravessa um momento difícil.

“Bruno foi detido pela imigração nos Estados Unidos (ICE) e, neste momento, encontra-se sob custódia”, diz a mensagem. Segundo a família, ele é uma pessoa trabalhadora e dedicada aos familiares e amigos.

Ainda de acordo com o relato, os custos com a defesa jurídica e com os procedimentos necessários para lidar com a situação migratória estão pesando financeiramente sobre a família.

“Qualquer contribuição, independentemente do valor, fará uma grande diferença para nós. Se não puder ajudar financeiramente, pedimos que compartilhe esta campanha para que ela alcance mais pessoas”, afirma a família.

Os familiares também agradeceram pelas doações, pelo apoio e pelas mensagens recebidas durante o período de detenção.

A campanha segue aberta para contribuições destinadas, segundo a família, às despesas jurídicas e relacionadas ao processo migratório de Bruno.

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