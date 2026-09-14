Relatório revela imigrantes presos em pequenas jaulas no ‘Alligator Alcatraz’

Imigrantes detidos no centro conhecido como “Alligator Alcatraz”, na Flórida, foram mantidos em pequenas jaulas metálicas ao ar livre, algumas com apenas 16 pés quadrados, cerca de 1,5 metro quadrado. A informação consta em um relatório do inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

Segundo o documento, as estruturas eram chamadas de “áreas de acalmamento” e tinham como objetivo permitir que os detentos “refletissem sobre seu comportamento, controlassem as emoções e reduzissem o estresse”. O relatório, porém, afirma que o uso desses espaços é “altamente incomum” e não está de acordo com padrões de tratamento humanitário.

Os inspetores do DHS visitaram a instalação em janeiro e constataram que as jaulas externas tinham aproximadamente 4 por 4 pés. Havia também estruturas internas de cerca de 18 pés quadrados. As menores tinham menos da metade do espaço mínimo recomendado pelas próprias diretrizes do ICE para celas individuais, de 37 pés quadrados.

Registros analisados pelos investigadores mostram que 79 pessoas foram colocadas nas pequenas jaulas entre julho de 2025 e janeiro de 2026. O tempo médio foi de pouco menos de uma hora, enquanto o período mais longo registrado foi de aproximadamente duas horas.

O relatório afirma que os funcionários disseram que os detentos eram monitorados e não ficavam trancados nas estruturas, embora os inspetores tenham observado mecanismos de fechamento nas portas.

Denúncias de condições desumanas

O relatório do governo confirma pela primeira vez a existência das jaulas, que já haviam sido denunciadas pela Anistia Internacional. Em uma visita realizada em setembro de 2025, a organização relatou condições consideradas desumanas e insalubres, incluindo exposição a insetos, iluminação 24 horas por dia e banheiros transbordando.

Detentos também relataram ter sido colocados em uma estrutura chamada de “box”, algemados e presos pelos pés ao chão. A Anistia classificou o uso da estrutura como forma de punição e afirmou que poderia configurar tortura.

O ICE, porém, informou ao inspetor-geral que os detentos eram algemados apenas durante o deslocamento até as jaulas e não enquanto permaneciam dentro delas.

Instalação foi fechada

O “Alligator Alcatraz” foi inaugurado em julho de 2025, nos Everglades, durante uma parceria entre o governo da Flórida e as autoridades federais de imigração. O local foi criado para apoiar a política de deportações em massa do governo Trump.

A instalação foi fechada em junho deste ano. O governador Ron DeSantis afirmou que ela sempre foi planejada como temporária. Os detentos foram deportados ou transferidos para outras unidades federais.

O relatório também aponta que o governo da Flórida gastou mais de US$ 1 bilhão na instalação, enquanto a FEMA destinou US$ 608 milhões para sua operação. Documentos judiciais indicam que o centro chegou a custar mais de US$ 1 milhão por dia aos contribuintes.

O custo de uma vaga convencional em um centro de detenção do ICE costuma ser inferior a US$ 200 por dia. No “Alligator Alcatraz”, o valor ultrapassava US$ 3 mil por vaga diariamente.

Fonte: NBC