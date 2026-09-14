Enquanto ICE deporta familiares de militares, Pentágono amplia recrutamento de imigrantes

Enquanto o governo de Donald Trump intensifica as deportações nos Estados Unidos, o Pentágono aumenta o recrutamento de imigrantes, incluindo residentes permanentes com green card. A situação tem gerado casos em que familiares de militares são detidos ou deportados pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

Um dos casos envolve Jasmine Hernandez, integrante do Exército americano. Ela decidiu servir, em parte, como forma de retribuir os sacrifícios dos pais. Seu pai, Aniceto Hernandez-Reyna, entrou ilegalmente nos EUA aos 17 anos, vindo de Guanajuato, no México.

Em 2024, Jasmine solicitou para o pai o Military Parole in Place, programa que pode permitir que pais, cônjuges e filhos indocumentados de militares e veteranos permaneçam no país enquanto seus casos são analisados.

Mesmo com o pedido ainda pendente, Hernandez-Reyna foi detido por agentes do ICE em 16 de maio, em um posto de gasolina nos arredores de Phoenix, no Arizona. Ele estava com os dois filhos mais novos. Jasmine, que estava servindo em Fort Stewart, na Geórgia, afirma que a situação tem afetado sua concentração e seu bem-estar.

Segundo uma análise da ABC News, não foram encontrados registros de crimes violentos cometidos por Hernandez-Reyna. Ele teve algumas infrações de trânsito, incluindo uma acusação por dirigir sob influência de álcool em 2002.

O pai continua detido no Eloy Detention Center, no Arizona. Jasmine afirma que conseguiu falar com ele apenas uma vez desde a detenção.

Recrutamento de imigrantes cresce

Dados do Departamento de Defesa analisados pela ABC News mostram que quase 11 mil residentes permanentes ingressaram nas Forças Armadas no ano passado, contra cerca de 6.800 em 2021 — um aumento de 62%.

A cidadania americana também tem sido um incentivo para o alistamento. Mais de 16 mil militares foram naturalizados em 2024, mais de três vezes o número registrado em 2020.

Atualmente, cerca de 13 milhões de pessoas possuem green card nos Estados Unidos. Aproximadamente 50 mil estrangeiros servem nas Forças Armadas, enquanto outros 125 mil veteranos estrangeiros vivem no país.

O crescimento ocorre em meio às dificuldades do Pentágono para preencher suas fileiras. Apenas cerca de 23% dos americanos entre 17 e 24 anos são considerados elegíveis para o serviço militar, e essa população deve diminuir nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, o ICE também passou a atuar em bases militares. No ano passado, agentes foram posicionados em três bases do Corpo de Fuzileiros Navais para auxiliar na segurança.

Em outro caso, um juiz federal determinou que o governo facilitasse o retorno de um mexicano deportado após ser parado ao tentar entrar em Camp Pendleton, na Califórnia, para visitar a filha grávida. A Justiça concluiu que seus direitos de devido processo foram violados porque ele foi deportado sem receber uma notificação ou ter acesso a uma audiência.

Fonte: ABC