Homem é acusado de ameaçar vítima com arma enquanto se passava por agente do ICE em Miami-Dade

Jonathan Christian Gonzalez-Reyes, de 45 anos, teria exigido dinheiro em troca de proteção e ameaçado a vítima e o filho dela, segundo a polícia

Um homem de 45 anos foi preso em Miami-Dade acusado de ameaçar uma vítima com uma arma enquanto se passava por agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE), segundo as autoridades.

Jonathan Christian Gonzalez-Reyes foi detido na quarta-feira e responde a acusações de agressão agravada com arma mortal, falsa representação de autoridade, uso ilegal de distintivo ou insígnia policial e uso proibido de determinadas luzes azuis, de acordo com registros da cadeia de Miami-Dade.

Segundo o relatório policial, em 8 de julho, Gonzalez-Reyes foi flagrado por câmeras de segurança no local de trabalho da vítima, um food truck na Northwest 67th Avenue. Ele teria se aproximado usando uma arma e um distintivo na cintura e afirmado ocupar um cargo de alto nível no ICE.

Ainda de acordo com o relato, o homem teria oferecido ajuda com questões migratórias em troca de dinheiro e proteção. A vítima afirmou que Gonzalez-Reyes também ameaçou machucar seu filho, agredi-lo com a arma e colocar drogas no estabelecimento para provocar seu fechamento.

Em determinado momento, Gonzalez-Reyes teria sacado a arma e apontado para a vítima durante as ameaças. Depois, entrou no carro e, ao deixar o local, teria acionado uma sirene policial instalada no veículo.

O suspeito foi detido durante uma abordagem de trânsito na quarta-feira. Aos investigadores, inicialmente negou conhecer a vítima ou ter ido ao estabelecimento. Depois, afirmou que apenas mostrou a arma e que não tinha más intenções.

Gonzalez-Reyes foi levado para a cadeia de Miami-Dade e deveria comparecer a uma audiência para definição de fiança. Não havia informações disponíveis sobre seu advogado.

Fonte: NBC

