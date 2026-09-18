Casa Branca retira indicação de Lance Schroyer para comandar o ICE

Nomeação enfrentava resistência de democratas e de integrantes da própria base republicana, que questionavam a qualificação do ex-policial para o cargo.

A Casa Branca retirou a indicação de Lance Schroyer para assumir a direção do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), segundo um aviso publicado no site oficial do governo nesta quinta-feira (18).

O órgão não tem um diretor confirmado pelo Senado desde 2017. O ex-diretor interino Todd Lyons se aposentou em maio, e David Venturella, ex-executivo do setor de prisões privadas, passou a comandar a agência desde então.

Schroyer, ex-policial estadual de Oklahoma e próximo aliado do secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, havia sido indicado por Donald Trump em junho. A nomeação, porém, enfrentou resistência tanto de democratas quanto de integrantes da base do presidente, que questionavam sua experiência e qualificação para o cargo. O processo estava parado no Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado.

A Casa Branca não informou o motivo da retirada da indicação.

Com um orçamento superior a US$ 75 bilhões, o ICE é a maior agência de aplicação da lei dos Estados Unidos em termos de recursos. O órgão ganhou papel central na política de deportações do segundo mandato de Trump, enquanto o Congresso, controlado pelos republicanos, ampliou os recursos destinados à agência.

O ICE também passou a ser alvo de críticas durante a intensificação das operações contra imigrantes em situação irregular. Democratas têm questionado algumas das estratégias adotadas pela agência e a velocidade na contratação de novos agentes.

Ao anunciar Schroyer para o cargo, Trump destacou os 29 anos de serviço do ex-policial na área de segurança pública em Oklahoma e afirmou que ele ajudaria a implementar a política de repressão à imigração irregular do governo.

Ex-integrante do Corpo de Fuzileiros Navais, Schroyer atualmente atua como assessor sênior de Mullin, que também é ex-senador por Oklahoma. Segundo uma fonte familiarizada com a decisão, Schroyer foi indicado para comandar o ICE por escolha de Mullin.

Fonte: ABC