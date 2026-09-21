Agente do ICE atira e fere homem em Austin, no Texas, e autoridades pedem investigação

Um agente federal de imigração atirou e feriu um homem no domingo, em Austin, no Texas, segundo autoridades. O homem foi atingido no torso e estava em estado grave, mas estável, de acordo com informações das equipes de emergência e do prefeito da cidade.

O homem foi identificado por sua advogada como Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano de 28 anos. Segundo a advogada Kate Lincoln-Goldfinch, ele trabalhava para a DoorDash no momento do disparo e ligou para a esposa de dentro do carro, gritando de dor. A empresa confirmou que Garces Perez estava realizando uma entrega e informou que abriu uma investigação.

A advogada afirmou que ele recebeu alta do hospital no domingo à noite e foi levado para o que ela acredita ser a custódia do ICE. Segundo ela, a família teve dificuldades para obter informações sobre seu estado e não foi autorizada a vê-lo.

Fontes da polícia federal disseram que agentes do ICE procuravam um venezuelano que vivia ilegalmente nos Estados Unidos e tinha uma ordem de deportação. As fontes confirmaram que se tratava de Garces Perez. A advogada, porém, afirmou que, segundo as informações disponíveis à defesa, ele entrou legalmente no país, sem comentar seu status migratório atual.

A polícia de Austin informou que o caso pode ter envolvido uma perseguição a pé, mas ressaltou que as informações ainda eram preliminares. As autoridades locais também confirmaram que nenhum policial de Austin participou do tiroteio.

Um vereador de Austin, Mike Siegel, afirmou que um agente do ICE teria batido com o veículo federal no carro de Garces Perez e, em seguida, saído do veículo e disparado pelo menos cinco vezes. Essa versão ainda não foi confirmada oficialmente.

A investigação será conduzida pelo Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo do próprio ICE, com auxílio do FBI. A definição do HSI como responsável pelo caso chama atenção porque, historicamente, o FBI costuma investigar agressões contra agentes federais e casos envolvendo possíveis violações de direitos civis decorrentes do uso de força letal por agentes públicos.

No local, um Toyota Corolla azul-escuro apresentava danos na porta do passageiro e o que pareciam ser marcas de tiros. Um grande contingente policial permaneceu na área enquanto curiosos acompanhavam a movimentação.

O deputado federal Greg Casar, que representa parte de Austin, pediu uma investigação independente, transparência e a divulgação das imagens das câmeras corporais dos agentes.

O prefeito Kirk Watson também criticou a condução do caso e afirmou estar “muito irritado” com o tiroteio. Segundo ele, autoridades locais devem participar da investigação, e os moradores de Austin “têm o direito de saber o que aconteceu”.

O episódio ocorre meses após outros tiroteios envolvendo agentes do ICE. Em julho, um agente matou a tiros Lorenzo Salgado Araujo, de 52 anos, em Houston, após uma perseguição. No mesmo mês, um agente do ICE atirou em Johan Sebastián, um colombiano de 25 anos, no Maine.

Os episódios acontecem em meio à intensificação das ações do governo Trump para cumprir sua política de deportações em massa. A atuação de agentes de imigração já provocou críticas e protestos em diferentes cidades dos Estados Unidos.

Fonte: CBS