Jogadora senegalesa é detida pelo ICE durante viagem para torneio universitário nos EUA

A jogadora de basquete Aminata Seck, da Universidade do Estado de Kentucky e integrante da NCAA, foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) enquanto viajava com a equipe para um torneio em Nova York.

A senegalesa, de 26 anos, foi presa no dia 7 de agosto, no aeroporto Muhammad Ali, em Louisville, no Kentucky. Segundo a advogada Sadiqa Reynolds, Seck passou por uma cirurgia nas costas e está se recuperando enquanto aguarda um novo procedimento.

De acordo com a defesa, durante o período de recuperação, a atleta pode ter perdido um prazo relacionado ao seu visto de estudante. Ela também aguarda uma cirurgia no joelho para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

“Ela precisa de cirurgia. Ela precisa de atendimento médico. Ela foi presa no aeroporto enquanto viajava com o time”, afirmou Reynolds.

Transferências entre unidades

Segundo a advogada, Seck vem sendo transferida entre unidades de detenção no Kentucky e em Chicago.

O nome da atleta não aparece no sistema público de localização de detentos do ICE, mas consta na lista de pessoas detidas no Centro de Detenção do Condado de Grayson, no Kentucky.

A Universidade do Estado de Kentucky afirmou que não comentará o caso por questões de privacidade, mas confirmou que Aminata Seck é atualmente jogadora da equipe de basquete.



Fonte: GE