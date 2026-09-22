Homem baleado por agente do ICE é levado para centro de detenção com bala alojada nas costas, diz advogado

Um venezuelano baleado por um agente de imigração enquanto fazia uma entrega da DoorDash em Austin, no Texas, foi transferido do hospital para um centro de detenção com a bala ainda alojada nas costas, segundo seu advogado.

Wilber Rafael Garces Perez, de 28 anos, foi atingido nas costas por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) na tarde de domingo. Segundo a advogada Kate Lincoln-Goldfinch, o agente teria atingido de raspão o carro do venezuelano antes do disparo.

Após ser baleado, Garces Perez foi levado a um hospital. Cerca de quatro horas depois, a família foi informada de que ele havia sido transferido para o South Texas Processing Center, em Pearsall, a aproximadamente duas horas de Austin, afirmou a advogada.

Durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, Garces Perez falou por telefone em espanhol e disse estar sentindo muita dor. Segundo ele, o projétil não foi retirado porque está alojado próximo à coluna.

“Não estou bem e não estou recebendo o atendimento médico de que preciso”, afirmou. Ele também relatou estar em uma sala fria e sem cama.

A advogada disse ainda que o cliente não estaria tendo acesso a medicamentos para controlar a dor no centro de detenção.

Agente está afastado durante investigação

Fontes policiais ouvidas pela CBS News afirmaram que o agente do ICE que teria efetuado os disparos foi colocado em licença administrativa, procedimento adotado enquanto o caso é investigado.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que o Homeland Security Investigations, divisão do ICE, conduz a investigação com auxílio do FBI.

Segundo o DHS, Garces Perez entrou ilegalmente nos Estados Unidos durante o governo Biden e tinha uma ordem final de remoção.

A defesa contesta parte desse relato. Segundo Lincoln-Goldfinch, Garces Perez entrou nos Estados Unidos vindo da Venezuela em 2024 por meio do aplicativo CBP One, utilizado durante o governo Biden para permitir que migrantes que buscavam asilo agendassem entrada por portos oficiais na fronteira.

O venezuelano tinha autorização para trabalhar e buscava asilo, mas recebeu uma ordem de deportação à revelia após não comparecer a uma audiência. Segundo a advogada, a notificação da audiência havia sido enviada para um endereço antigo.

Deputado cobra transparência

O deputado federal Greg Casar, democrata que representa parte de Austin, afirmou que Garces Perez não possui antecedentes criminais e criticou a atuação do ICE na cidade.

Segundo dados federais, as prisões de pessoas sem antecedentes criminais atingiram um recorde em julho.

Casar e outros representantes locais pediram transparência na investigação e cobraram a divulgação das imagens das câmeras corporais dos agentes envolvidos.

“A população merece mais do que a versão de uma agência sobre um tiroteio. Precisamos ver as evidências”, afirmou Lincoln-Goldfinch em uma publicação nas redes sociais.

Outros casos envolvendo agentes de imigração

O caso ocorre meses após outros episódios envolvendo agentes do ICE.

Em julho, o agente de construção Lorenzo Salgado Araujo, de 52 anos, foi baleado e morto por um agente do ICE em Houston após agentes federais em veículos descaracterizados perseguirem o homem enquanto ele levava sua equipe para um local de trabalho. Segundo o filho da vítima, Lorenzo Salgado Jr., seu pai vivia nos Estados Unidos havia mais de 30 anos.

Também em julho, Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 25 anos, foi baleado por um agente do ICE no Maine. O senador independente Angus King afirmou que o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, lhe disse que o homem não era o alvo da operação.

Em Evanston, Illinois, agentes federais de imigração teriam tentado prender, no domingo, um homem que posteriormente foi identificado como cidadão americano. Segundo a polícia local, ele relatou ferimentos na cabeça, no pescoço e nos dentes.

Fonte: CBS