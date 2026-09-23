Denúncia aponta condições precárias em unidades do ICE na Flórida, incluindo Miramar

Parlamentares democratas estão cobrando respostas após um novo relatório de um denunciante detalhar as condições de detenção em várias instalações do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) na Flórida, incluindo uma unidade em Miramar.

Os deputados Robert Garcia, Bennie Thompson e Maxwell Frost divulgaram fotografias atribuídas ao relatório, que mostram banheiros sujos e transbordando. As imagens também mostram, segundo os parlamentares, pessoas detidas dormindo no chão de concreto ou permanecendo algemadas.

O documento afirma que denunciantes relataram que homens, mulheres, famílias e idosos com doenças crônicas estariam sendo mantidos por dias ou semanas em condições consideradas abusivas e potencialmente perigosas. Entre os problemas citados estão celas superlotadas, uso prolongado de algemas, acesso inadequado a atendimento médico e higiene, quantidade insuficiente de alimentos e acesso limitado ou inexistente a assistência jurídica.

Garcia, principal membro democrata do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara dos Representantes, acusou o governo Trump de tentar evitar a responsabilização pelas condições descritas no relatório.

“Essas condições são repugnantes e inseguras, e o ICE precisa acabar imediatamente com esse tratamento e prestar esclarecimentos sobre o que está acontecendo”, afirmou Garcia em comunicado.

Visita a Miramar

A deputada Debbie Wasserman Schultz fez uma visita surpresa à unidade de Miramar em julho. Após a inspeção, ela afirmou ter encontrado pessoas detidas em condições que, segundo ela, eram extremamente preocupantes.

As denúncias devem aumentar a pressão sobre o ICE e sobre o governo federal para explicar as condições das instalações e as medidas adotadas para garantir a segurança, a higiene, o atendimento médico e o acesso a representação legal dos detidos.

Fonte: Local 10