Torcedor do Vila Nova e humorista: quem é o influenciador brasileiro preso ao tentar entrar nos EUA

O influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, de 28 anos, foi detido nos Estados Unidos após tentar entrar no país pela fronteira com o México. Morador de Goiânia, ele ficou conhecido nas redes sociais pelo perfil “Ugoianin”, onde publica vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova.

Com quase 40 mil seguidores no Instagram, Matheus costuma compartilhar reações bem-humoradas aos jogos do time e a assuntos que viralizam nas redes. Em julho, ele percorreu mais de 2 mil quilômetros de moto em três dias, de Goiânia a Maceió, para acompanhar o confronto entre Vila Nova e CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), agentes encontraram Matheus em 14 de setembro, depois que a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos o deteve sob acusação de reentrada ilegal.

“Machado entrou ilegalmente nos EUA em 5 de setembro de 2026, próximo ao Rio Grande. Ele permanece sob custódia do ICE aguardando sua remoção”, informou a agência.

O Gabinete de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral de Governo de Goiás afirmou que não foi procurado formalmente pela família para prestar auxílio. O Itamaraty informou que permanece à disposição para oferecer assistência consular quando solicitado.

Família relata dificuldades

A prisão foi divulgada nas redes sociais pela prima de Matheus, Ludmilla Machado. Segundo ela, o influenciador teria tentado entrar nos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida.

Ludmilla afirmou que conversa diariamente com o primo e que ele está abalado com a situação.

“Tem dia que ele chora, ele conversa comigo, e aí eu tento passar força para ele. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para ele”, relatou.

A família também afirma enfrentar dificuldades para enviar dinheiro e alimentos ao detento. Segundo a prima, Matheus teria relatado problemas para conseguir comida e disse estar sofrendo emocionalmente durante a prisão.

Família teme deportação

Ludmilla afirmou ainda que os familiares não sabem para onde Matheus será enviado caso seja deportado.

“Eu estou muito preocupada com a questão da deportação do Matheus. Eles estão deportando para outros países, então a gente nem sabe o que pode acontecer e se eles vão enviar para o Brasil”, disse.

Segundo ela, o influenciador chegou a chorar durante uma ligação e afirmou que não estava suportando as condições da detenção.

O ICE informou que Matheus continua sob custódia da agência enquanto aguarda os próximos procedimentos relacionados à remoção. A agência também afirmou que continuará aplicando as políticas de fiscalização migratória do governo Trump.

Em sua nota, o ICE ainda promoveu o aplicativo CBP Home e afirmou que imigrantes em situação irregular podem utilizá-lo para deixar voluntariamente os Estados Unidos. A agência disse que o governo oferece US$ 3 mil e uma passagem gratuita para aqueles que optarem pela chamada autodeportação.

Fonte: G1

