Vídeo mostra agentes do ICE sacando arma durante prisão na Flórida

Uma operação do ICE em Naples Manor, na Flórida, terminou em uma cena de tensão na noite de quarta-feira, após agentes entrarem em confronto com manifestantes que acompanhavam uma prisão.

Segundo testemunhas, os agentes abordaram uma van de trabalho perto das ruas Holland e Floridan, por volta das 21h. Vídeos mostram os agentes imobilizando um homem e desferindo golpes contra suas costelas. Em determinado momento, um agente sacou uma arma e a apontou para os manifestantes.

Uma das testemunhas, Zuleyma Donjuan, afirmou que foi atingida por spray de pimenta enquanto tentava filmar a abordagem. O homem preso disse ser cidadão americano e afirmou ter sofrido lesões nas costelas. Ele também negou ter jogado uma pedra contra um veículo do ICE, ação que teria provocado a reação dos agentes.

Moradores disseram ter ficado assustados com a atuação dos agentes e temeram que a situação pudesse terminar em mais violência.

O ICE confirmou que está investigando o incidente.

Fonte: Gulf Coast News