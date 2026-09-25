Brasileira é detida pelo ICE nos EUA após aborto espontâneo e crise de saúde mental

Iara do Carmo Santana passou quatro dias em um centro de detenção em Massachusetts e afirma não ter recebido medicamentos para tratar uma infecção após o procedimento. Ela foi libertada, mas ainda pode ser deportada.

Iara do Carmo Santana, de 29 anos, foi detida pelo ICE, agência de imigração dos Estados Unidos, no início de setembro, após uma crise de saúde mental. O caso ocorreu em Massachusetts e foi noticiado pelo Boston Globe e pela Folha de S.Paulo.

A brasileira havia sofrido um aborto espontâneo em agosto. Durante a crise, seu noivo, o também brasileiro Gabriel Lemos, chamou o serviço de emergência. Após a chegada das autoridades, Iara foi detida sob acusação de violência doméstica. O casal nega que ela tenha agredido o companheiro.

Depois de passar pela polícia, Iara foi entregue ao ICE e levada ao centro de detenção de Burlington. Segundo ela, durante os quatro dias em que permaneceu no local, não recebeu a medicação necessária para tratar uma infecção decorrente do procedimento de remoção do feto.

Iara foi libertada após uma audiência de custódia conduzida pelo juiz federal Leo Sorokin, que criticou a falta de atendimento médico adequado. Ela, porém, continua respondendo a um processo de imigração e pode ser deportada.

Denúncias contra o centro de detenção

O centro de Burlington é alvo de denúncias feitas por imigrantes, advogados e organizações de direitos humanos. Entre as reclamações estão falta de colchões, levando pessoas a dormir no chão de concreto, ausência de produtos de higiene pessoal e de chuveiros e alimentação insuficiente.

A detenção de imigrantes sem documentos atingiu níveis recordes nos Estados Unidos nos últimos meses. Um levantamento divulgado no fim de agosto apontou que o aumento foi impulsionado principalmente pela prisão de pessoas sem antecedentes criminais.

Fonte: G1

