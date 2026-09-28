Juíza considera governo Trump em desacato após deportação de solicitante de asilo

Uma juíza federal dos Estados Unidos considerou o governo Trump em desacato judicial após um solicitante de asilo ser deportado duas vezes para El Salvador, em violação a três ordens do tribunal.

A juíza Stephanie Gallagher determinou que o governo providencie o retorno do homem, identificado nos documentos como E.L.A., aos Estados Unidos e não execute novas ordens de deportação contra ele até que seu pedido de asilo seja analisado.

Segundo os documentos judiciais, após a primeira deportação, E.L.A. voltou voluntariamente aos EUA em 7 de agosto, apresentou-se às autoridades de imigração e passou semanas detido. Mesmo assim, acabou sendo deportado novamente para o país onde afirma temer perseguição.

O caso está relacionado a uma ação coletiva de 2019 que protege os direitos de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos como menores desacompanhados e buscam asilo.

Documentos apresentados ao tribunal indicam que pelo menos 107 pessoas abrangidas pelo acordo foram deportadas antes que seus pedidos de asilo fossem decididos. Desse total, 54 foram confirmadas como integrantes da classe protegida e outras 53 foram identificadas pelo próprio governo como possíveis integrantes.

Em agosto, Gallagher já havia considerado o Departamento de Segurança Interna (DHS) em desacato civil, concluindo que o governo estava removendo repetidamente jovens solicitantes de asilo que não poderiam ser deportados naquele momento.

A nova decisão determina que governo e defesa apresentem, até 2 de outubro, uma atualização sobre o retorno de E.L.A. aos Estados Unidos.

Fonte: ABC