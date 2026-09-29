Venezuelano baleado por agente do ICE é acusado de agredir policial federal nos EUA

Promotores federais do Texas acusaram criminalmente Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano de 28 anos que foi baleado por um agente do ICE em setembro, de agredir, resistir e impedir um agente federal.

Segundo documentos apresentados à Justiça nesta terça-feira, os agentes abordaram Garces Perez depois de identificarem seu veículo e verificarem que havia uma ordem final de deportação contra ele. Dois agentes do ICE, em veículos separados, teriam bloqueado o carro e ordenado que ele saísse.

De acordo com um depoimento apresentado por um agente do Homeland Security Investigations (HSI), Garces Perez teria pedido autorização para estacionar o veículo e, cerca de um minuto depois, fechado a janela e arrancado. O documento afirma que o retrovisor do lado do motorista atingiu o agente identificado como L.G., que teria disparado contra o veículo.

Imagens captadas pela câmera corporal do outro agente mostram L.G. ao lado do carro e aparentemente se afastando quando o veículo começa a avançar. L.G., que efetuou os disparos, não usava câmera corporal, segundo o documento.

Os promotores afirmam que Garces Perez iniciou uma perseguição em alta velocidade por áreas comerciais e residenciais. O agente que prestou depoimento disse ter perdido os outros veículos de vista e, posteriormente, recebeu uma ligação de L.G., que relatou ter sido alvo de uma tentativa de atropelamento e ter disparado sua arma.

Garces Perez apresentou uma versão diferente durante a investigação. Ele confirmou que deixou o local, mas disse que pretendia apenas estacionar o carro para que sua esposa pudesse buscá-lo. Segundo seu relato, um veículo dos agentes atingiu seu carro durante a perseguição, fazendo-o rodar. Depois que foi obrigado a parar, ele afirmou que L.G. atirou pela janela traseira direita do veículo.

O tiro atingiu a parte superior das costas de Garces Perez e a bala ficou alojada próxima à coluna. Segundo seu advogado e parlamentares democratas, ele continua sentindo fortes dores e precisa passar por cirurgia.

Garces Perez está detido em uma unidade de imigração do Texas. A acusação apresentada pelos promotores é de agressão, resistência e obstrução de um agente federal.

Na semana passada, um juiz federal determinou que Garces Perez participe de uma audiência presencial nesta quarta-feira (30), impedindo, na prática, que o ICE o deporte antes da realização da audiência.

Fonte: CBS