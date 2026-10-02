Novo centro do ICE na Louisiana pode receber famílias e menores desacompanhados

Instalação com 528 vagas deve funcionar em antiga base militar e é apresentada pelas autoridades como um centro de preparação para deportações

Uma nova instalação ligada ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) pode começar a receber, já nas próximas semanas, famílias com crianças, menores desacompanhados e mulheres adultas em Alexandria, na Louisiana.

O local, com capacidade para 528 pessoas, funciona em antigos alojamentos da Força Aérea na área do England Airpark. Segundo um acordo preliminar analisado pela ABC News, a instalação poderá abrigar imigrantes enquanto aguardam remoção dos Estados Unidos.

O centro será administrado pela LaSalle Family Foundation, braço sem fins lucrativos da empresa privada LaSalle Corrections, com operações diárias da Anovaeon. Os responsáveis chamam o espaço de Alexandria Family Staging Center e afirmam que ele será destinado principalmente a pessoas que estejam deixando voluntariamente o país, com permanência média inferior a 48 horas.

Os operadores dizem que o local oferecerá atendimento médico e psicológico, refeições, áreas esportivas e ligações internacionais gratuitas.

Debate sobre se é ou não um centro de detenção

A classificação da instalação é motivo de disputa. Os operadores afirmam que não se trata de um centro de detenção e que os imigrantes estarão em um ambiente considerado “não detido”.

Durante uma reunião, porém, um diretor da Anovaeon reconheceu que, caso alguém tente deixar o local, os funcionários deverão informar o ICE. Segundo ele, agentes da imigração estão a poucos passos da instalação e poderiam intervir.

Grupos de defesa dos imigrantes afirmam que, na prática, o local funcionará como um centro de detenção. Um acordo preliminar entre o Departamento de Segurança Interna e a autoridade responsável pelo aeroporto também menciona a possibilidade de detenção de imigrantes em ambiente seguro sob autoridade da legislação de imigração.

O documento final ainda não foi divulgado.

Organizações de defesa dos imigrantes também levantaram preocupações sobre uma possível contaminação do terreno por substâncias químicas conhecidas como PFAS. As autoridades e as empresas responsáveis pelo centro não responderam às perguntas da ABC News sobre a questão ou sobre possíveis restrições à liberdade dos ocupantes.

O ICE classificou a instalação como um “centro de preparação para deportações”, afirmando que o objetivo é acomodar imigrantes enquanto aguardam voos de deportação ou transferência para outras unidades.

Fonte: ABC