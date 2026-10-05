Cerca de 600 brasileiros deportados por Trump viviam nos EUA há mais de 15 anos

Mais de 5.500 brasileiros foram deportados desde o retorno de Donald Trump à Presidência; milhares deixaram familiares no país após anos ou até décadas de vida nos Estados Unidos.

Mais de 5.500 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos desde o retorno de Donald Trump à Presidência. Desse total, mais de 2.000 viviam no país havia pelo menos cinco anos, enquanto cerca de 600 estavam nos EUA há mais de 15 anos.

A deportação também provocou a separação de famílias: aproximadamente 3.700 brasileiros deixaram cônjuges, filhos ou outros familiares nos Estados Unidos ao serem obrigados a retornar ao Brasil.

Especialistas alertam que a ruptura repentina de uma vida construída durante anos no exterior pode provocar impactos emocionais profundos, associados ao chamado luto migratório e à chamada “ferida do retorno”.

Fonte: O Globo