46 brasileiros já foram deportados dos EUA para países terceiros

Ao menos 46 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos para países com os quais não têm nacionalidade ou vínculo, em meio à disputa judicial sobre a política do governo Donald Trump de enviar imigrantes para países terceiros.

Segundo o Third Country Deportation Watch, 44 brasileiros foram enviados para a Costa Rica, um para a Guiné Equatorial e outro para a Libéria. Até setembro, apenas 34 haviam conseguido deixar esses países — todos pela Costa Rica.

Nesta semana, a Suprema Corte dos EUA decidiu, por 6 votos a 3, permitir temporariamente que o governo continue realizando as deportações enquanto o caso não é julgado definitivamente. A análise final está prevista para dezembro.

Ao todo, mais de 25 mil imigrantes foram enviados para 30 países terceiros desde o início da política. Entre os destinos estão países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, Uganda e Libéria.

A legislação americana permite deportações para terceiros em determinadas circunstâncias, mas a prática se tornou muito mais frequente durante o segundo mandato de Trump. Organizações de direitos humanos questionam as condições oferecidas em alguns desses países.

No caso dos brasileiros, o governo do Brasil afirma que não foi comunicado por Washington sobre nenhuma das 46 deportações. A situação também preocupa brasileiros que permanecem detidos nos EUA e podem ser enviados para países com os quais não possuem qualquer ligação.

Fonte: Folha de S. Paulo