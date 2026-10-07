Governo dos EUA pede retirada da cidadania de 40 naturalizados em ações judiciais

Processos anunciados pelo Departamento de Justiça alegam irregularidades na obtenção da cidadania. Nenhuma das 40 ações representa perda automática do status.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou em 5 de outubro que apresentou ações judiciais para revogar a cidadania de 40 pessoas naturalizadas. Os processos tramitam em diferentes tribunais federais, inclusive na Flórida, Geórgia, Texas, Califórnia e Connecticut.

Segundo o governo, as ações envolvem alegações como uso de identidade falsa, fraude em pedidos migratórios e ocultação de fatos relevantes durante o processo de naturalização. Alguns dos casos citados pelo departamento envolvem pessoas condenadas por crimes; em todos eles, a justificativa para retirar a cidadania ainda precisa ser examinada pelo tribunal responsável.

A legislação americana permite a desnaturalização quando o governo comprova que a cidadania foi obtida ilegalmente ou mediante ocultação de fato relevante ou declaração falsa intencional. O anúncio não criou uma nova regra de naturalização nem retirou a cidadania dessas 40 pessoas. O próprio Departamento de Justiça ressalta que as alegações das ações ainda não foram julgadas.

A lista divulgada inclui processos apresentados em distritos federais da Flórida, como o de uma residente de Hialeah e o de uma residente de West Palm Beach. O comunicado não identifica brasileiros entre as 40 pessoas relacionadas. Para brasileiros naturalizados, a pauta importa pelo aumento do uso desse tipo de ação e pela necessidade de distinguir uma acusação judicial de uma decisão definitiva.

Fonte: Departamento de Justiça — comunicado e relação dos casos.