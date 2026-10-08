Estudo do Exército dos EUA aponta dor intensa causada por luvas elétricas que serão usadas pelo ICE

Um estudo do Exército dos Estados Unidos concluiu que luvas capazes de aplicar choques elétricos provocaram “dor intensa” e levaram participantes de um exercício militar a interromper imediatamente a resistência. O equipamento foi adquirido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), que poderá utilizá-lo para controlar imigrantes detidos, manifestantes e outras pessoas durante operações.

Segundo documentos obtidos pelo grupo de fiscalização American Oversight, o ICE assinou em agosto um contrato de US$ 16,7 milhões para comprar 6 mil pares das luvas. A agência já tinha conhecimento dos resultados do estudo realizado em outubro de 2024 em uma prisão militar no Kansas.

Durante os testes, funcionários do Exército interpretaram o papel de detentos considerados resistentes ou violentos. Após receberem os choques, os participantes pararam de resistir em poucos segundos. O estudo registrou relatos de cansaço, dores e receio de serem submetidos novamente às descargas elétricas.

As luvas foram classificadas pelo ICE como dispositivos de “distração e desescalada”. A agência afirma que elas podem ser uma alternativa mais segura a outros métodos não letais, permitindo controlar rapidamente uma situação e reduzir o risco de confrontos mais graves.

O estudo, porém, também apontou que os choques funcionam provocando dor nas terminações nervosas da pele. Participantes que estavam com a pele molhada ou com óleo relataram efeitos mais intensos, e um deles afirmou ter sentido desconforto por cerca de 30 minutos.

Organizações de direitos civis questionam a segurança do equipamento, especialmente porque as luvas não deixam necessariamente marcas visíveis e ainda foram pouco utilizadas fora de ambientes prisionais. O próprio fabricante alerta contra o uso em grupos considerados de maior risco, como crianças, gestantes e pessoas com deficiência.

O ICE ainda não informou quando as luvas começarão a ser utilizadas em operações. O senador democrata Catherine Cortez Masto e outros 15 parlamentares também cobram explicações sobre treinamento, regras de utilização e medidas para evitar abusos.

Fonte: NBC