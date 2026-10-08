EUA limitam reagendamentos de entrevistas para vistos no Brasil

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil passaram a limitar o número de vezes que um solicitante pode cancelar ou reagendar a entrevista para obtenção do visto americano.

Pela nova regra, são permitidos no máximo três cancelamentos ou reagendamentos por processo, independentemente da categoria do visto. Após atingir esse limite, o sistema bloqueia novas alterações de data ou horário.

Nesse caso, nem o próprio solicitante nem o suporte do sistema poderão realizar outro reagendamento. Para continuar o processo, será necessário iniciar uma nova solicitação e pagar novamente a taxa do visto.

Segundo a orientação divulgada pelos serviços consulares, a mudança busca reduzir a quantidade de alterações feitas no sistema e permitir um planejamento mais previsível da demanda por entrevistas nos consulados.

A recomendação para quem está solicitando o visto é escolher a data da entrevista com atenção e evitar alterações desnecessárias. Agências de viagem também estão sendo orientadas a confirmar previamente a disponibilidade do passageiro antes de realizar o agendamento.

A nova política vale para todas as categorias de visto solicitadas no Brasil.

Fonte: Panrotas