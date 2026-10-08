ICE orienta agentes a aumentar prisões de imigrantes antes das eleições de meio de mandato

A direção do Immigration and Customs Enforcement (ICE) orientou agentes em todo o país a aumentar o número de prisões de imigrantes em cerca de mil por dia, segundo duas fontes familiarizadas com a determinação. A orientação, transmitida verbalmente na terça-feira, elevaria o objetivo para aproximadamente 3 mil prisões diárias.

Com a nova diretriz, o ICE retoma um objetivo estabelecido anteriormente pela Casa Branca, mas que a agência já teve dificuldades para alcançar. Nas últimas semanas, os agentes vinham realizando cerca de 2 mil prisões por dia.

Os agentes também teriam sido orientados a buscar 19 mil prisões por semana, considerando a redução das operações durante os fins de semana. Segundo uma das fontes, a orientação tem como objetivo ampliar ao máximo o número de pessoas detidas para posterior deportação.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), porém, nega a existência de cotas. Em declaração à CNN, um porta-voz afirmou que “não há cotas de prisões” e disse que o ICE foi fortalecido para localizar, prender e deportar imigrantes em situação irregular utilizando os meios legais disponíveis.

A pressão ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato e em meio a divergências dentro do Partido Republicano sobre a estratégia de imigração do governo. Alguns parlamentares republicanos criticaram o aumento das prisões de imigrantes que não possuem antecedentes criminais.

Os números de detenções já vinham crescendo. Em agosto, o ICE colocou cerca de 51 mil pessoas sob custódia, o maior número mensal registrado durante o atual governo Trump. O recorde anterior havia sido estabelecido apenas um mês antes, com mais de 46 mil detenções.

Autoridades do governo continuam afirmando que os agentes não são obrigados a cumprir uma quantidade específica de prisões. O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, declarou recentemente que a prioridade é localizar pessoas consideradas mais perigosas, mas que agentes são obrigados por lei a realizar a prisão quando entram em contato com determinados imigrantes em situação irregular.

Expansão das estruturas de detenção

O aumento das operações também levou o governo a buscar apoio de empresas privadas para ampliar a capacidade de processamento e detenção. Um documento de contratação analisado pela CNN mostra que o DHS procura empresas para construir estruturas temporárias em instalações existentes.

A proposta inclui unidades de detenção em campo, espaços para entrevistas e processamento e uma estrutura para audiências virtuais de imigração. O departamento, entretanto, afirmou que não há novos planos de instalações para anunciar neste momento.

O ICE também revisou procedimentos para abordagens de veículos. Uma orientação interna determina que agentes só realizem essas operações após concluir treinamentos específicos e que os veículos utilizados estejam equipados com luzes e sirenes.

A mudança ocorre após uma série de abordagens controversas que terminaram em confrontos, incluindo casos com mortes e feridos, e em meio a discussões internas no governo sobre o uso desse tipo de operação para ampliar as prisões de imigrantes.

Fonte: CNN