Agente do ICE atropela homem durante perseguição no Texas, dizem autoridades

Um homem foi hospitalizado após ser atingido por um veículo conduzido por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), durante uma perseguição na região de Houston, no Texas, na manhã de sábado (10).

O homem foi identificado como Miguel Parra-Hernandez. Segundo Anthony McConnell, do setor de investigações especiais do escritório do xerife do condado de Harris, o agente acionou o serviço de emergência por volta das 7h20, após o atropelamento, ocorrido na Clay Road, próximo à rodovia 6.

De acordo com o ICE, agentes tentavam prender Jose Mendoza-Cervantes, cidadão mexicano que, segundo a agência, possui antecedentes criminais e uma ordem judicial definitiva de deportação. A imigração afirma que Mendoza-Cervantes e Parra-Hernandez entraram em um carro e que o agente tentou abordá-los. Durante a perseguição, os dois teriam abandonado o veículo e fugido a pé.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela ABC News parecem mostrar o agente conduzindo o veículo na direção de um dos homens que corria e atingindo-o. O ICE, por sua vez, alegou que Parra-Hernandez correu para a frente do carro da agência e acabou atropelado.

Segundo as autoridades locais, ele sofreu uma possível fratura na perna. Representantes da organização de apoio a imigrantes FIEL Houston informaram posteriormente que a perna foi quebrada em três pontos e que o homem deverá passar por cirurgia. Ele permanece sob custódia do ICE. A agência não informou imediatamente se ele possui antecedentes criminais. Mendoza-Cervantes ainda não havia sido localizado até a tarde de domingo.

O escritório do xerife está investigando o atropelamento e recolhendo imagens de câmeras de prédios próximos. Até domingo, nenhuma prisão havia sido anunciada relacionada ao caso.

No domingo, familiares de Parra-Hernandez, lideranças comunitárias e representantes da FIEL Houston pediram transparência e responsabilização. O diretor da organização, Cesar Espinosa, afirmou que a família está preocupada com o estado de saúde do homem e cobrou respostas sobre a atuação dos agentes.

Autoridades locais também exigiram que o ICE compartilhe todas as evidências e coopere com a investigação independente. A procuradora do condado de Harris, Abbie Kamin, afirmou que a população merece informações claras e precisas sobre o ocorrido.

O episódio aconteceu dois dias após agentes do ICE atirarem em um homem dentro de um carro em Nova York, durante uma tentativa de prisão. A criança de cinco anos do homem estava no banco traseiro. Oscar Belgal, de 28 anos, permanece sob custódia e aguarda audiências judiciais. O ICE alegou que ele usou o veículo como arma e atingiu carros da agência; imagens divulgadas pela polícia mostram agentes armados se aproximando do automóvel e golpeando a janela do motorista.

Fonte: ABC