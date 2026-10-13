Brasileiro com Green Card é acusado de votar ilegalmente em eleição nos EUA

Um brasileiro de 62 anos está entre dez estrangeiros indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por supostamente votar ilegalmente em Minnesota. Aparecido Donizetti Padovan, residente permanente legal com Green Card, é acusado de votar nas eleições gerais de 5 de novembro de 2024 e de declarar falsamente ser cidadão americano para participar da votação.

Segundo o governo americano, Padovan foi indiciado por um grande júri federal em 24 de setembro e compareceu à Justiça pela primeira vez em 29 de setembro. Ele responde a duas acusações: falsa declaração de cidadania para votar e participação ilegal em uma eleição como estrangeiro. As alegações ainda precisam ser julgadas.

O caso integra uma investigação conduzida pelo Homeland Security Investigations (HSI). Os dez acusados são residentes permanentes legais de países como Brasil, Libéria, Lituânia, Gana, Alemanha, Bósnia e Herzegovina, Canadá e África do Sul. As acusações envolvem supostas irregularidades em eleições de 2022 e 2024 e em uma primária realizada em agosto de 2026.

Green Card não dá direito a votar

O Green Card permite morar e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos, mas não concede cidadania americana. Em regra, residentes permanentes não podem votar em eleições federais, estaduais e na maioria das eleições locais.

Quais são as possíveis penas?

De acordo com o Departamento de Justiça, fazer uma falsa declaração de cidadania para votar pode resultar em até cinco anos de prisão e multa de até US$ 250 mil. Já votar como não cidadão pode levar a até um ano de prisão e multa de até US$ 100 mil, conforme o enquadramento legal.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que casos de voto ilegal por estrangeiros podem ter consequências criminais e migratórias, incluindo deportação. Essa declaração não representa uma decisão específica sobre o futuro migratório de Padovan.

A Jovem Pan informou que tenta localizar a defesa do brasileiro para obter um posicionamento.

Fonte: Jovem Pan