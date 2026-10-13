Mudança no Medicaid pode afetar quase 177 mil imigrantes na Flórida; veja quem corre risco de perder cobertura

Nova regra federal passou a valer em 1º de outubro. Refugiados, asilados e outros grupos legalmente presentes podem perder a elegibilidade; o estado orienta beneficiários a verificar notificações e apresentar documentos quando solicitados.

As mudanças federais nas regras do Medicaid, em vigor desde 1º de outubro de 2026, podem retirar a cobertura de saúde de milhares de imigrantes que vivem legalmente nos Estados Unidos. Na Flórida, o Departamento de Crianças e Famílias (DCF) identificou quase 177 mil beneficiários que poderiam deixar de cumprir os critérios migratórios do programa, segundo informações divulgadas por veículos de saúde e confirmadas pela comunicação do órgão estadual.

O número não deve ser confundido com um total definitivo de cancelamentos. Antes de encerrar os benefícios, a Flórida passou a verificar o status migratório dos participantes por meio de bases federais e a enviar notificações quando são necessários documentos adicionais. As quantidades efetivas de pessoas que perderam a cobertura ainda dependem da conclusão dessas revisões.

A legislação federal de 2025 restringiu, a partir deste mês, os grupos de não cidadãos elegíveis ao Medicaid. Entre os que continuam contemplados pelas regras federais estão residentes permanentes com green card, cubanos e haitianos enquadrados nas categorias previstas em lei e determinados cidadãos de países ligados aos Estados Unidos por acordos de livre associação. Refugiados, asilados e beneficiários de autorização humanitária que não preencham outra condição permitida podem perder o acesso.

O DCF ressalta que, na Flórida, crianças de até 18 anos que residem legalmente no país continuam elegíveis em condições específicas previstas no programa estadual. Por isso, a situação de cada pessoa deve ser avaliada individualmente; ter um caso migratório regular não significa, por si só, continuar qualificado para todas as modalidades do Medicaid.

Quem recebeu uma carta do estado solicitando comprovação migratória deve verificar o prazo e responder com os documentos pedidos. As notificações podem ser consultadas no portal MyACCESS, sistema oficial do DCF. Deixar de responder pode levar ao encerramento do benefício, mesmo quando a pessoa acredita possuir uma condição que mantém sua elegibilidade.

A mudança preocupa organizações de saúde porque pessoas que perderem cobertura podem adiar consultas e tratamentos ou depender de serviços de emergência. O impacto é particularmente relevante para famílias com doenças crônicas ou necessidades de acompanhamento frequente. Para verificar o caso, o primeiro passo é consultar a comunicação oficial recebida e, se necessário, buscar orientação qualificada sobre benefícios públicos e situação migratória.

Serviço: notificações e informações sobre o Medicaid da Flórida estão disponíveis em myflfamilies.com/medicaid/medicaid-notice-information. A consulta de casos e documentos é feita pelo MyACCESS, em myaccess.myflfamilies.com.