Governo Trump oferece US$ 3 mil a crianças imigrantes para deixarem os EUA voluntariamente

O governo de Donald Trump está oferecendo US$ 3 mil a crianças e adolescentes imigrantes desacompanhados que aceitem deixar voluntariamente os Estados Unidos. A informação foi confirmada na terça-feira por um funcionário do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) à ABC News.

Para receber o incentivo, os menores precisam ter pelo menos 14 anos, estar sob custódia do governo e não ter vínculos com gangues. Segundo um prestador de serviços jurídicos ouvido pela emissora, a iniciativa começou a ser oferecida no início deste mês.

O valor representa um aumento de US$ 500 em relação aos US$ 2,5 mil oferecidos no ano passado, como parte das medidas de endurecimento da política migratória do governo Trump.

A iniciativa ocorre em meio à ampliação das ações de deportação contra menores desacompanhados. Recentemente, o governo federal também reuniu advogados públicos para representar crianças imigrantes em processos judiciais, após encerrar acordos com organizações de defesa dos imigrantes que prestavam esse serviço.

Advogados e entidades de apoio manifestaram preocupação com a mudança, argumentando que o próprio governo responsável por buscar a deportação dos menores não deveria assumir sua representação nos tribunais.

Em resposta à ABC News, um porta-voz do DHS afirmou que muitas crianças que cruzaram a fronteira desacompanhadas foram encaminhadas a responsáveis que seriam contrabandistas de pessoas ou exploradores sexuais. O departamento declarou que o secretário Markwayne Mullin está liderando esforços para proteger os menores e combater a exploração.

Segundo o porta-voz, o governo Trump pretende continuar trabalhando com autoridades federais, estaduais e locais para reunir as crianças com suas famílias.

Fonte: ABC