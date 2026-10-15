Brasileiros pagavam com imóveis a grupo investigado por facilitar entrada ilegal nos EUA

A Polícia Federal realizou uma operação para investigar um grupo suspeito de promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Segundo as investigações, os suspeitos recebiam pagamentos em dinheiro, transferências bancárias e até por meio de procurações envolvendo bens móveis e imóveis no Brasil.

A ação ocorreu em Figueirópolis d’Oeste, município localizado a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de uma ordem judicial para bloquear bens e valores dos investigados em até R$ 1 milhão. As medidas foram autorizadas pela Justiça Federal em Cáceres (MT).

De acordo com a Polícia Federal, o grupo auxiliava brasileiros em diferentes etapas do processo migratório, desde a obtenção de passaportes até a entrada nos Estados Unidos pela fronteira com o México.

Investigação continua

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam materiais que serão analisados para aprofundar as investigações e esclarecer a atuação dos suspeitos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa. A investigação busca reunir provas sobre o funcionamento do esquema e a participação de cada envolvido.

Fonte: G1