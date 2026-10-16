Casa Branca estima que propostas migratórias podem custar até US$ 613 bilhões em dez anos

Um relatório divulgado pelo Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca estima que políticas migratórias defendidas pelos Socialistas Democráticos da América (DSA, na sigla em inglês) poderiam gerar entre US$ 440 bilhões e US$ 613 bilhões em custos para os contribuintes americanos ao longo de dez anos.

O cálculo considera propostas como a regularização em massa de imigrantes em situação irregular, a ampliação do acesso a benefícios federais e a redução das medidas de fiscalização migratória. O governo de Donald Trump afirma que essas iniciativas aumentariam os gastos públicos e poderiam agravar as pressões sobre o custo de vida nos Estados Unidos.

A divulgação ocorre em meio à aproximação das eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro de 2026. Enquanto os democratas têm colocado a acessibilidade econômica entre suas principais bandeiras, a Casa Branca tenta associar as propostas migratórias da esquerda a um possível aumento da carga financeira sobre as famílias americanas.

Em declaração à Fox News Digital, a porta-voz da Casa Branca, Lauren Bis, defendeu as medidas de fiscalização adotadas por Trump e criticou propostas de anistia migratória. Segundo ela, essas políticas poderiam comprometer a segurança pública e gerar custos elevados para os contribuintes.

Benefícios sociais concentrariam parte dos gastos

De acordo com o relatório, a ampliação da elegibilidade de imigrantes em situação irregular para programas federais de assistência alimentar, moradia e saúde acrescentaria entre US$ 361 bilhões e US$ 475 bilhões às despesas federais em dez anos.

A estimativa inclui gastos adicionais anuais de US$ 3,6 bilhões a US$ 4,7 bilhões com o programa de assistência alimentar SNAP, de US$ 2,3 bilhões a US$ 3 bilhões com auxílio habitacional federal e de até US$ 40 bilhões com o Medicaid, programa público de assistência médica.

Atualmente, imigrantes em situação irregular são, em geral, impedidos de acessar diversos benefícios federais. O conselho afirma que parte da esquerda defende mudanças nessas restrições.

O relatório também estima que cada imigrante em situação irregular represente um custo fiscal líquido de US$ 166.716 ao longo da vida. Considerando a população atualmente nessa situação, o impacto projetado ficaria entre US$ 1,4 trilhão e US$ 1,9 trilhão.

Esses valores são projeções produzidas pelo conselho com base em seu próprio modelo econômico, e não despesas já realizadas ou custos comprovados de uma política específica em vigor.

Governo calcula perda de economia com fiscalização

Outro ponto analisado pelo documento é o possível impacto da interrupção das medidas de fiscalização migratória adotadas pelo governo Trump.

Segundo o conselho, o fim dessas ações eliminaria entre US$ 227 bilhões e US$ 287 bilhões em economias projetadas para os cofres públicos. Após descontar a redução dos gastos com fiscalização, o custo líquido estimado dessa mudança ficaria entre US$ 79 bilhões e US$ 139 bilhões em dez anos.

A Casa Branca também destacou um aumento de 73% nas apreensões de drogas até agosto de 2026, em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2024, além da queda nas mortes relacionadas ao fentanil. O governo apresenta esses indicadores como evidências dos resultados de sua estratégia de controle de fronteiras.

Projeção mais ampla chega a US$ 49 trilhões

Além dos cálculos sobre imigração, a Casa Branca divulgou uma página interativa que estima em US$ 49 trilhões o custo, ao longo de dez anos, de um conjunto mais amplo de propostas associadas ao socialismo democrático. Segundo o governo, o valor equivaleria a aproximadamente US$ 355 mil por família americana.

Essa projeção abrange diferentes áreas de políticas públicas e é separada da estimativa específica sobre imigração, calculada entre US$ 440 bilhões e US$ 613 bilhões.

O governo também citou medidas para encerrar determinadas designações de Status de Proteção Temporária (TPS), destinado a cidadãos de países afetados por conflitos ou outras condições extraordinárias, e informou ter revogado mais de 250 mil vistos no âmbito de sua política migratória. Algumas decisões relacionadas ao TPS enfrentam contestações judiciais.

A Fox News Digital informou que procurou o DSA para comentar as estimativas de custos relacionadas às suas propostas migratórias. O texto original não apresenta uma resposta da organização.

Fonte: FOX