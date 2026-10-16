Governo Trump rejeita recomendação para ativação automática de câmeras corporais do ICE

O governo de Donald Trump rejeitou uma recomendação para que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) utilizem tecnologia capaz de ativar automaticamente as câmeras corporais quando sacarem suas armas ou acionarem a sirene de viaturas.

A proposta foi apresentada em um relatório divulgado na quarta-feira (14) pelo Government Accountability Office (GAO), órgão independente e apartidário que fiscaliza ações do governo federal em nome do Congresso americano.

Segundo o documento, o ICE e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) precisam aprimorar a gestão de seus programas de câmeras corporais. O relatório também aponta que os dois órgãos não atualizam seus planos de implementação desde 2022 e 2024, respectivamente.

O GAO recomendou que o ICE adote controles adicionais para garantir que os equipamentos sejam acionados. Para o órgão, a ativação automática ajudaria a assegurar que as câmeras cumpram seus objetivos de transparência, responsabilização e fortalecimento da confiança pública.

Governo cita riscos à privacidade

O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, discordou da recomendação. Em comentários incluídos no relatório, a pasta afirmou que a ativação automática poderia provocar gravações acidentais ou indevidas durante movimentos rotineiros dos agentes.

Segundo o DHS, isso também poderia resultar na gravação não autorizada de conversas sensíveis com informantes e vítimas, além de pessoas envolvidas em atividades de manifestação e liberdade de expressão em locais onde o uso de câmeras é restrito.

ICE enfrenta questionamentos sobre abordagens

A discussão ocorre em meio ao aumento da fiscalização sobre as táticas utilizadas pelas agências de imigração durante a ofensiva de deportações promovida pelo governo Trump. A atuação dos agentes tem sido alvo de críticas após dois cidadãos americanos morrerem em disparos em Minneapolis, levantando questionamentos sobre a responsabilização das autoridades.

Defensores dos direitos civis afirmam que as operações migratórias têm prejudicado o direito ao devido processo legal e à liberdade de expressão, além de contribuírem para um ambiente de insegurança, especialmente entre minorias étnicas, que relatam preocupações com possíveis práticas de discriminação racial.

Após a divulgação do relatório, um porta-voz do DHS afirmou que o ICE adquiriu equipamentos para fornecer câmeras corporais a todos os seus agentes e policiais. Segundo ele, o treinamento necessário para utilizar os dispositivos ainda está em andamento, e a expectativa é de que seja concluído em breve.

Fonte: Reuters