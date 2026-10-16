Agente do ICE é afastado após atropelar homem durante perseguição no Texas

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) foi colocado em licença administrativa após atropelar um homem durante uma operação no último sábado (10), nos arredores de Houston, no Texas. O caso está sob investigação interna da agência, e a promotoria local avalia a possibilidade de apresentar acusações criminais contra o policial.

A vítima, Miguel Parra-Hernandez, foi atingida por um veículo conduzido pelo agente durante uma tentativa de abordagem. Segundo o promotor do condado de Harris, Sean Teare, o homem sofreu fraturas na perna em três pontos e passou por duas cirurgias. Ele permanece hospitalizado em recuperação.

De acordo com o ICE, o afastamento administrativo é um procedimento padrão em casos que envolvem uso da força. Em comunicado divulgado na sexta-feira (16), a agência informou que o episódio está sendo investigado internamente.

Vídeo mostra momento do atropelamento

Segundo o ICE e o gabinete do xerife do condado de Harris, o agente perseguia Jose Mendoza-Cervantes, cidadão mexicano que, segundo a agência, tem antecedentes criminais e uma ordem judicial definitiva de deportação. Na manhã de sábado, o policial teria visto Mendoza-Cervantes entrar em um veículo com Parra-Hernandez.

Durante a tentativa de abordagem, os dois homens teriam abandonado o carro e fugido a pé. Imagens de vigilância analisadas pela ABC News aparentemente mostram o veículo do ICE avançando na direção de um homem que corria e o atingindo.

A agência, porém, contestou a versão de que o atropelamento tenha sido intencional. Segundo um porta-voz, Parra-Hernandez teria corrido para a frente do veículo policial. O ICE classificou como falsas e irresponsáveis as alegações de que o agente o atingiu deliberadamente.

Promotoria avalia possíveis acusações

O promotor Sean Teare afirmou à ABC News que sua equipe investiga o caso e pode apresentar acusações criminais contra o agente. Na quinta-feira (15), ele declarou acreditar que o policial atingiu Parra-Hernandez intencionalmente.

Segundo a promotoria, duas pessoas teriam sido detidas pelo agente antes do incidente e estavam no banco traseiro do veículo policial quando o atropelamento ocorreu. Teare informou que conseguiu entrevistar uma dessas testemunhas antes de ela ser deportada.

Parra-Hernandez não havia sido formalmente acusado por nenhuma agência de segurança até quinta-feira, segundo o gabinete do promotor. Mendoza-Cervantes continuava foragido na sexta-feira (16), de acordo com o ICE.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do atropelamento e determinar se houve conduta criminosa por parte do agente.

Fonte: ABC