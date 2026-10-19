Imigrantes nos EUA devem informar mudança de endereço ao governo em até 10 dias

Estrangeiros que vivem nos Estados Unidos devem comunicar ao Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) qualquer mudança de endereço residencial em até 10 dias após a mudança. O descumprimento da exigência pode resultar em avisos não recebidos, atrasos em solicitações e problemas na entrega de documentos importantes relacionados à imigração.

A obrigação vale para a maioria dos não cidadãos que residem no país, mesmo para quem não tem um processo migratório em andamento. Entre os grupos abrangidos estão profissionais com vistos H-1B e L-1, estudantes com visto F-1 e pessoas que aguardam a análise de pedidos de Green Card por emprego ou vínculo familiar.

Algumas categorias são isentas, como determinados portadores de vistos A e G e visitantes admitidos pelo Programa de Isenção de Vistos (Visa Waiver Program).

Como atualizar o endereço

O USCIS recomenda fazer a atualização pela internet, utilizando uma conta na plataforma da agência e a ferramenta Enterprise Change of Address (E-COA). O serviço também pode ser utilizado por quem enviou inicialmente o pedido de imigração pelo correio.

Quem tem solicitações pendentes deve informar o número de recibo de cada processo para garantir que o novo endereço seja associado aos registros corretos. Outra opção é enviar pelo correio o formulário AR-11, conhecido como Alien’s Change of Address Card.

Após concluir o procedimento, a recomendação é conferir se os dados foram preenchidos corretamente e guardar a confirmação da atualização.

Alterar o endereço no USPS não basta

O USCIS alerta que atualizar o endereço no Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) não altera automaticamente os registros da agência de imigração. Por isso, quem se muda precisa comunicar a mudança separadamente às duas instituições.

O USCIS envia correspondências para o último endereço registrado. Se o imigrante não receber uma convocação para coleta de dados biométricos, uma entrevista ou um pedido de documentos adicionais, poderá enfrentar complicações no processo. Dependendo do caso, a ausência de resposta ou o não comparecimento pode prejudicar a solicitação.

Atenção a regras específicas

Imigrantes que estão se mudando devem incluir a atualização do endereço no USCIS em sua lista de providências, além de comunicar a mudança ao USPS. Também é importante verificar se existem exigências adicionais relacionadas ao tipo de visto ou processo migratório.

Cidadãos americanos, nacionais dos EUA e residentes permanentes legais que tenham apresentado uma declaração de suporte financeiro (Affidavit of Support) para um imigrante, por exemplo, geralmente precisam entregar o formulário I-865 em até 30 dias após a mudança de endereço.

Casos relacionados à Lei de Violência contra a Mulher (VAWA), aos vistos T e U e a determinadas solicitações de dispensa por abuso podem seguir procedimentos especiais. Se uma petição aprovada já tiver sido encaminhada ao Centro Nacional de Vistos (NVC), também poderá ser necessário informar a mudança diretamente a esse órgão.

Para quem aguarda autorização de trabalho, residência permanente ou outra decisão migratória, manter os dados de contato atualizados é uma medida importante para evitar atrasos e o extravio de comunicações oficiais.

Fonte: Business Standard