EUA acabam com extensão automática de autorização de trabalho para imigrantes

O governo de Donald Trump encerrou a extensão automática de até 540 dias das autorizações de trabalho para determinadas categorias de imigrantes nos Estados Unidos. A medida torna mais rigoroso o processo de renovação e pode provocar interrupções no emprego de quem não receber a aprovação antes do vencimento do documento.

A regra, implementada pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), confirma uma medida provisória publicada em outubro de 2025. A mudança vale para pedidos de renovação apresentados a partir de 30 de outubro daquele ano. Antes, alguns trabalhadores podiam continuar empregados por até 540 dias após o vencimento da autorização, desde que tivessem solicitado a renovação dentro do prazo exigido.

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), o fim da extensão automática permitirá que as autoridades concluam as verificações de elegibilidade, as análises de antecedentes e os procedimentos de segurança antes de conceder uma nova autorização de trabalho.

Quem será afetado?

A medida abrange determinadas categorias de imigrantes cuja autorização de trabalho depende da aprovação do USCIS. Se o órgão não concluir a renovação antes do vencimento do documento atual, o trabalhador poderá ficar temporariamente impedido de exercer suas atividades profissionais.

No entanto, a regra não cancela extensões automáticas concedidas antes de 30 de outubro de 2025. Também não afeta determinadas prorrogações previstas em lei ou estabelecidas por comunicados oficiais do governo, incluindo algumas autorizações relacionadas ao Status de Proteção Temporária (TPS).

Há ainda situações em que o direito ao trabalho está vinculado diretamente ao status migratório. Cônjuges de titulares de visto L-1, por exemplo, podem continuar trabalhando enquanto mantiverem um status L-2 válido e elegível, mesmo após o vencimento do cartão EAD. Nesse caso, porém, precisarão apresentar outra documentação válida que comprove essa condição.

O que é o EAD?

O Employment Authorization Document (EAD) é o documento que comprova a autorização de trabalho de determinados imigrantes nos Estados Unidos. Em geral, quem deseja continuar trabalhando após o vencimento precisa solicitar a renovação.

Com o fim da extensão automática para os pedidos abrangidos pela nova regra, o simples protocolo da renovação deixa de garantir o direito de continuar trabalhando depois do vencimento do documento anterior.

Empresas também podem ser afetadas

O DHS estima que entre 20 mil e 33 mil autorizações de trabalho possam vencer sem renovação concluída durante os 18 meses a partir de maio de 2027. A projeção depende do volume de pedidos e do tempo de processamento do USCIS.

O departamento calcula que possíveis interrupções no trabalho podem gerar US$ 238,1 milhões em perdas de produtividade para os empregadores, além de US$ 312,1 milhões em custos relacionados à substituição e à rotatividade de funcionários. Entre 1.700 e 2.800 empregadores podem ser afetados, segundo as estimativas oficiais.

Como evitar problemas com a renovação?

O governo recomenda que os imigrantes apresentem os pedidos de renovação o mais cedo possível, dentro do prazo permitido, e acompanhem os tempos de processamento divulgados pelo USCIS.

Embora reconheça que a mudança pode afetar a renda familiar e causar dificuldades para empresas, o DHS afirma que a necessidade de verificar a elegibilidade dos trabalhadores e reforçar os controles de segurança justifica o fim da extensão automática.

Atenção: as regras variam conforme a categoria migratória e o tipo de autorização. Por isso, é importante verificar as orientações oficiais do USCIS antes de tomar decisões sobre emprego, renovação ou situação imigratória.

Fonte: The Economic Times