Imigrante mexicano com Green Card morre sob custódia do ICE no Texas

Emiliano Andrade-Covarrubias, mexicano de 56 anos que vivia em Dallas e era residente permanente legal nos Estados Unidos, morreu no sábado enquanto estava sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), em um centro de detenção no Texas.

Segundo autoridades federais, ele foi encontrado sem reação em sua cama no Rio Grande Processing Center, em Laredo. As equipes de emergência tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. A causa da morte ainda não foi determinada. Em comunicado divulgado na terça-feira, o ICE informou que uma autópsia deverá estabelecer a causa oficial.

Andrade-Covarrubias tinha diabetes, hipertensão e ansiedade. De acordo com autoridades federais, ele recebeu atendimento médico durante a detenção. A filha, Estefani Andrade, porém, afirmou ao jornal The Texas Tribune que o pai não recebeu os medicamentos necessários para tratar seus problemas de saúde.

“Eles simplesmente o ignoravam”, disse ela ao veículo, ao descrever o atendimento prestado pela equipe da unidade, administrada por uma empresa privada.

Por que ele estava sob custódia da imigração?

Andrade-Covarrubias foi detido em 26 de junho, quando retornava do México aos Estados Unidos e passou pela ponte Juárez-Lincoln, em Laredo. Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), agentes identificaram supostas irregularidades na obtenção de seu status migratório.

As autoridades alegaram que ele teria conseguido a residência permanente por meios fraudulentos, ao não informar uma prisão anterior durante o processo de análise. O histórico citado pelo governo inclui uma prisão por furto de propriedade em julho de 2004.

Após a abordagem, ele foi transferido para a custódia do ICE enquanto aguardava procedimentos de remoção perante um juiz de imigração.

A versão oficial, no entanto, é contestada pela família. Estefani afirmou ao The Texas Tribune que o pai informou sobre seu histórico criminal durante o processo de solicitação do Green Card e, mesmo assim, teve o pedido aprovado.

Família cobra explicações

Andrade-Covarrubias vivia havia décadas em Dallas, onde criou três filhos e trabalhou como pintor. Segundo o relato da família ao jornal, ele planejava voltar ao México, onde estava construindo uma casa.

Após a morte, familiares organizaram uma campanha de arrecadação on-line que já havia ultrapassado US$ 7 mil na manhã de quarta-feira. A página afirma que a família acredita que ele não recebeu a assistência médica de que precisava e descreve a perda como inesperada e devastadora.

Em uma homenagem, Estefani ressaltou que o pai era muito mais do que um nome em um registro oficial: era um pai e um familiar querido, cuja vida tinha grande importância para todos ao seu redor.

O DHS declarou que as pessoas detidas pelo ICE permanecem em ambientes seguros, protegidos e humanitários. Segundo o departamento, os detentos passam por avaliações médicas, odontológicas e de saúde mental nas primeiras 12 horas após a chegada a cada unidade, recebem uma avaliação clínica completa em até 14 dias e têm acesso a consultas e atendimento de emergência 24 horas por dia.

Deputado pede investigação

O deputado federal pelo Texas Henry Cuellar, do Partido Democrata, visitou o centro de detenção no domingo, um dia após a morte. Ele afirmou que questionou os funcionários sobre os procedimentos médicos, mas não recebeu detalhes porque o caso ainda estava sob investigação.

“Qualquer morte sob custódia federal é um assunto sério, e a família de Emiliano Andrade-Covarrubias merece respostas”, declarou Cuellar na segunda-feira.

O parlamentar informou ter encaminhado sete perguntas ao ICE sobre os cuidados médicos oferecidos ao detento e os procedimentos adotados antes de sua morte. Ele disse que aguardava uma resposta e que continuaria cobrando esclarecimentos.

Segundo o The Texas Tribune, sete pessoas morreram sob custódia do ICE no Texas neste ano. Em janeiro, Geraldo Lunas Campos, de 55 anos, morreu enquanto estava detido no Camp East Montana, em El Paso. A morte foi classificada como homicídio pelo médico-legista do condado.

A causa da morte de Andrade-Covarrubias ainda depende do resultado da autópsia, e as circunstâncias do caso permanecem sob investigação.

Fonte: Newsweek