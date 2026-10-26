Prefeito de Nova York e líderes democratas pedem que estacionamentos privados impeçam operações do ICE

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e importantes líderes democratas estão pedindo que proprietários de estacionamentos e garagens particulares impeçam o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) de utilizar seus imóveis como bases de apoio para operações migratórias.

Em uma carta enviada na sexta-feira, Mamdani, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, o líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, além de dezenas de parlamentares estaduais e municipais, solicitaram que os proprietários não aluguem nem cedam seus espaços à agência federal.

O documento afirma que a cidade atravessa um momento crítico e pede solidariedade aos imigrantes nova-iorquinos. Segundo a carta, agentes federais utilizavam um estacionamento privado nas proximidades como ponto de apoio antes de um tiroteio ocorrido na semana anterior.

Tiroteio motivou mobilização

O pedido foi divulgado após agentes de imigração atirarem em Oscar Belgal, cidadão dominicano de 28 anos, durante uma abordagem enquanto ele estava em um carro com o filho pequeno. O episódio provocou protestos e reacendeu o debate sobre as operações migratórias do governo federal.

Autoridades federais afirmaram que os agentes acreditavam estar em perigo e abriram fogo depois que Belgal atingiu dois veículos do governo com seu carro e acelerou na direção deles.

Em resposta à carta, um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS) criticou a iniciativa e declarou que restrições ao uso de estacionamentos não impedirão o ICE de realizar deportações de imigrantes que, segundo o órgão, cometeram crimes e estão em situação irregular.

Diferença entre propriedades públicas e privadas

Nova York já possui regras que restringem o uso de imóveis municipais por órgãos externos de aplicação da lei, incluindo o DHS, como bases operacionais, salvo quando há mandado judicial ou determinadas exceções legais.

A própria carta reconhece, porém, que essas regras se aplicam aos imóveis da cidade, e não automaticamente às garagens e aos estacionamentos particulares.

Empresas privadas têm sido envolvidas em disputas relacionadas à política migratória do presidente Donald Trump. Em janeiro, um hotel em Minnesota que se recusou a hospedar agentes de imigração pediu desculpas após receber críticas públicas do DHS. Em outro episódio, manifestantes ocuparam o saguão de um hotel em Manhattan que, segundo eles, hospedava agentes federais.

Fonte: ABC