Dominicana é presa em Massachusetts acusada de fraude de mais de US$ 11 mil em benefícios sociais

Uma mulher de 37 anos, cidadã da República Dominicana e residente em Dorchester, Massachusetts, foi presa e acusada de fraude em benefícios sociais e roubo de identidade. Segundo as autoridades, Juana Milagros Peña Peña teria recebido mais de US$ 11 mil em assistência alimentar federal de forma fraudulenta.

De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em Boston, Peña teria utilizado a identidade de uma cidadã americana para solicitar e receber benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), destinado a ajudar famílias de baixa renda na compra de alimentos. A suposta fraude teria ocorrido desde 2021.

A mulher foi presa em casa na segunda-feira e liberada sob condições após comparecer inicialmente a um tribunal federal em Boston.

Ela responde a três acusações formalizadas em uma denúncia criminal: roubo de recursos do governo, roubo agravado de identidade e fraude envolvendo o SNAP.

Segundo a denúncia, Peña estaria vivendo ilegalmente nos Estados Unidos desde pelo menos 2016.

As acusações ainda precisam ser comprovadas na Justiça.

Fonte: WWLP