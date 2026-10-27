ICE divulga fotos de três brasileiros entre 82 imigrantes detidos em Massachusetts

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) divulgou imagens e nomes de três brasileiros entre os 82 imigrantes detidos durante uma operação no sudeste de Massachusetts. A ação ocorreu ao longo de três dias, na semana de 21 de setembro, na região conhecida como South Coast, que inclui cidades como New Bedford e Fall River. O balanço foi divulgado em outubro.

Um dos brasileiros identificados é Robson Martins da Silva. Segundo o ICE, ele tem duas condenações por agressão sexual contra menores de 14 anos e registros de outras prisões, incluindo acusações relacionadas a material de abuso sexual infantil.

Outro detido é Ronan Rodrigues dos Santos, que, de acordo com a agência, possui registros de prisão por suspeitas de agressão com arma perigosa, ameaças e perturbação da ordem pública.

O terceiro brasileiro citado é Raphael de Oliveira Batista. Segundo as autoridades americanas, ele já havia sido deportado dos Estados Unidos e tem registros de prisões relacionadas a violência doméstica, ameaças e estrangulamento.

De acordo com o ICE, a operação teve como alvo imigrantes em situação irregular, incluindo pessoas com antecedentes criminais.

Até o momento, não há confirmação de que os três brasileiros identificados sejam os únicos cidadãos do país detidos durante a ação. As informações sobre condenações e registros policiais foram atribuídas à agência americana.

Fonte: ICE Boston