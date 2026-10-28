Aprovações de cidadania americana caem 73% no primeiro ano do segundo mandato de Trump

O governo de Donald Trump reduziu drasticamente o ritmo de análise dos pedidos de cidadania americana. Dados recentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) mostram que a agência decidiu cerca de 71 mil processos de naturalização entre abril e junho de 2026, contra aproximadamente 265 mil no mesmo período do ano anterior — uma queda de 73%.

O recuo tem ampliado a espera de imigrantes que buscam se tornar cidadãos americanos para votar, reunir familiares ou obter maior proteção contra a deportação.

“Esse abismo na naturalização que vemos nos dados é sem precedentes”, afirmou Lucia Martel Dow, diretora da New Americans Campaign, organização ligada ao Immigrant Legal Resource Center.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo USCIS, comemorou a redução das naturalizações nas redes sociais. Em comunicado, o porta-voz da agência, Zach Kahler, afirmou que o governo reforçou os procedimentos de verificação para garantir que a cidadania seja concedida apenas a quem atende aos requisitos legais.

Negativas aumentam e regras ficam mais rigorosas

Além da queda no número de decisões, aumentou a proporção de pedidos negados. No escritório do USCIS em Los Angeles, a taxa de rejeição dobrou e ultrapassou 18%. Em Baltimore, passou de menos de 7% para 35% na comparação entre o mesmo trimestre de dois anos fiscais consecutivos.

Desde o fim do ano passado, a agência adotou mudanças que tornaram o processo de naturalização mais exigente. Entre elas estão um novo teste de conhecimentos cívicos, a ampliação dos critérios usados para avaliar o chamado “bom caráter moral” e mais exigências de entrevistas.

Segundo Douglas Pierce, ex-supervisor do USCIS em Detroit, os agentes também passaram a ter de justificar melhor decisões favoráveis aos candidatos. A agência, ao mesmo tempo, reduziu seu quadro de funcionários, o que pode contribuir para a lentidão dos processos.

As mudanças também atingem outras etapas da imigração. Segundo Jonathan Micale, ex-diretor de um centro de serviços do USCIS, quase todos os solicitantes de green cards baseados em emprego agora precisam passar por entrevistas, enquanto anteriormente a exigência atingia cerca de um quinto desses candidatos.

Menos imigrantes estão solicitando cidadania

A volta de Trump à Casa Branca provocou inicialmente um aumento nos pedidos de naturalização, em meio à preocupação de imigrantes com possíveis mudanças nas políticas migratórias. Desde então, porém, o número de solicitações caiu.

Organizações de apoio a imigrantes atribuem a redução ao receio de fiscalização e deportações. “As pessoas estão com medo por causa do ambiente de fiscalização em todas as áreas”, afirmou Martel Dow.

No terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, os pedidos de naturalização caíram 35% no escritório de Seattle, 40% em Chicago e 48% em Phoenix, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em agosto, o USCIS também retomou uma política de investigações nos bairros de pessoas que solicitam cidadania, medida que, segundo especialistas, pode aumentar a apreensão entre potenciais candidatos.

Espera já ultrapassa um ano

O tempo médio de espera para a naturalização, que no início de 2026 era pouco superior a sete meses, ultrapassou um ano em agosto, segundo os dados citados na reportagem.

Em escritórios como os de Baltimore, Boise, Fort Myers e Fresno, a espera chega a 15 meses ou mais. Nas unidades com os prazos mais curtos, o período ainda é de aproximadamente nove meses.

Advogados também relatam atrasos entre a aprovação do pedido e a cerimônia de juramento, etapa final para a obtenção da cidadania. Em condições normais, a cerimônia costumava ocorrer de um a dois meses após a aprovação. Agora, há candidatos que esperaram vários meses adicionais.

“Você não é cidadão americano até prestar o juramento”, explicou Alexandra Olins, diretora de serviços de emprego e cidadania da Asian Counseling and Referral Service, em Seattle.

Os atrasos podem ter consequências para famílias com filhos menores próximos dos 18 anos, especialmente quando a situação migratória das crianças depende da naturalização dos pais.

Imigrantes relatam insegurança

A demora também afeta quem já vive nos Estados Unidos há muitos anos. Um imigrante identificado apenas como José, que chegou do Peru em 2017 e tem 70 anos, contou que aguardava uma entrevista quase um ano após o USCIS receber seu pedido.

Ele disse que estudava inglês e se preparava para se tornar cidadão, mas passou a ver os meses se acumularem sem resposta.

Outro imigrante chamado José, de El Salvador, vive nos Estados Unidos desde os 21 anos e possui green card há décadas. Seu pedido de naturalização foi aprovado em março, mas ele ainda não havia recebido uma data para a cerimônia de juramento.

Segundo ele, o principal motivo para buscar a cidadania é a segurança. Apesar de viver no país há muitos anos, afirmou não se sentir mais tranquilo diante do atual cenário de fiscalização migratória.

A reportagem destaca que a combinação de menos decisões, mais negativas e prazos prolongados tem dificultado o caminho para a cidadania americana, mesmo para imigrantes que já possuem residência permanente.

Fonte: Bloomberg