Flórida supera Califórnia como principal destino de novos residentes permanentes nos EUA

A Flórida ultrapassou a Califórnia e se tornou o estado que mais recebeu novos residentes permanentes legais nos Estados Unidos em 2024. Ao todo, 219.470 pessoas obtiveram green cards no estado, contra 217.420 na Califórnia, segundo dados do Escritório de Estatísticas de Segurança Interna dos EUA, com base em registros do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS).

No país inteiro, 1,36 milhão de pessoas conquistaram o status de residente permanente legal no ano fiscal de 2024. O número representa um aumento em relação aos 1,17 milhão registrados em 2023 e foi o maior da série apresentada para o período de 2015 a 2024.

O Texas aparece em terceiro lugar, com 160.400 novos residentes permanentes, seguido por Nova York, com 136.750. Nova Jersey registrou 58.180, Illinois teve 44.650 e Virgínia contabilizou 37.850.

Entre os estados com os menores números estão Wyoming, com 510 novos residentes permanentes, Vermont, com 630, e Montana, com 650.

Flórida registra crescimento de 41%

A Flórida também se destacou pelo avanço em relação ao ano anterior. O total de novos residentes permanentes passou de 155.500, em 2023, para 219.470, em 2024 — aumento de 63.970 pessoas, ou aproximadamente 41%.

No Texas, o crescimento foi de cerca de 26%, com o número passando de 126.930 para 160.400. Kentucky teve uma das maiores altas proporcionais: de 7.830 para 12.120, avanço de aproximadamente 55%.

Os dados indicam onde as pessoas passaram a morar após obter a residência permanente legal, e não necessariamente o local por onde entraram nos Estados Unidos. A contagem também inclui imigrantes que já viviam no país e tiveram o status migratório ajustado.

Governo Trump aumenta fiscalização migratória

Os números de 2024 são anteriores a uma série de medidas adotadas pelo governo Donald Trump para ampliar o controle sobre a imigração legal, incluindo os processos de obtenção de green cards.

Dados do USCIS referentes ao segundo trimestre de 2026 apontaram queda de 2,6 pontos percentuais na taxa de aprovação dos pedidos de residência permanente decididos em comparação com o trimestre anterior.

Nos processos baseados em vínculos familiares, a taxa de aprovação caiu de 86% para 81,7%. Nos pedidos relacionados a emprego, passou de 93,9% para 93%.

Entre os candidatos cubanos, a queda foi mais acentuada: dos 586 casos analisados no período, 139 foram aprovados e 447 negados, resultando em uma taxa de aprovação de 23,7%, ante 52,6% no trimestre anterior.

Em maio, o USCIS publicou orientações reforçando que a concessão de residência permanente por ajuste de status é discricionária e afirmando que pessoas temporariamente nos EUA que buscam o green card, em geral, devem recorrer ao processo consular no exterior, salvo circunstâncias extraordinárias.

Em outra frente, o Departamento do Trabalho suspendeu, em 8 de outubro, a participação da Microsoft e da Adobe no programa PERM, uma etapa importante do processo usado por empregadores para patrocinar a residência permanente de trabalhadores estrangeiros. A decisão interrompeu o recebimento de novos pedidos e o processamento dos casos pendentes envolvendo as empresas.

O vice-presidente JD Vance citou demissões na Microsoft ao questionar o volume de aprovações de vistos H-1B e green cards associados à companhia. A empresa contestou a interpretação, afirmando que muitos dos funcionários em busca de residência permanente já trabalhavam nela havia anos.

O governo também enfrentou obstáculos judiciais. Em 14 de outubro, um juiz federal determinou que o Departamento de Estado abrisse o registro para o programa de vistos de diversidade de 2027, que estava atrasado. A iniciativa disponibiliza até 55 mil vistos de imigrante por ano para pessoas de países com historicamente baixos índices de imigração para os Estados Unidos. Os selecionados ainda precisam cumprir os requisitos legais para receber o visto.

Fonte: Newsweek