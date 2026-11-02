Agente do ICE acusado de atropelar homem de propósito deve se entregar nesta segunda-feira

O agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) Mario Alberto Morales, acusado de atingir intencionalmente um homem com seu veículo durante uma operação em Houston, no Texas, deve se entregar às autoridades na manhã desta segunda-feira (2). A informação foi confirmada à ABC News pelo advogado de defesa, David Lindenmuth.

Morales foi indiciado por um júri popular sob a acusação de agressão agravada de segundo grau com uso de arma letal, segundo o Ministério Público do Condado de Harris.

O caso ocorreu em 10 de outubro, quando o agente perseguia a pé Miguel Parra Hernandez e outra pessoa que tentavam fugir. O promotor do condado, Sean Teare, afirmou que imagens da câmera corporal de Morales mostram o policial direcionando o veículo de forma agressiva contra Parra Hernandez.

Durante uma entrevista coletiva na sexta-feira, Teare apresentou gravações da câmera corporal do agente e imagens de câmeras de segurança. No vídeo, Morales aparece dirigindo atrás dos dois homens e dizendo: “Temos um fugitivo”, enquanto os suspeitos correm.

Segundos depois, a gravação mostra o agente aparentemente virando o volante para a esquerda. Segundo as autoridades, o veículo atinge Parra Hernandez e para em seguida. O homem aparece caído no chão, gritando de dor, enquanto Morales se aproxima e movimenta uma de suas pernas.

A defesa nega que tenha havido intenção de atingir a vítima. Lindenmuth afirma que Morales transportava dois detidos no banco traseiro e tentou desviar de outro veículo, provocando o impacto acidentalmente. O advogado também acusou o promotor de apresentar a denúncia por motivação política, em um período próximo às eleições.

Teare, por sua vez, afirmou que as provas reunidas no caso são claras. Segundo a advogada Kim Bruno, que representa Parra Hernandez, o homem sofreu fraturas e danos nos nervos e precisou passar por uma cirurgia.

“Ele só quer responsabilização e a garantia de que isso não aconteça com mais ninguém”, declarou Bruno.

Parra Hernandez permanece sob custódia federal em uma unidade de reabilitação. Já Morales, segundo seu advogado, é ex-agente penitenciário, serviu no Exército americano como paraquedista e trabalhou no Centro de Detenção de Port Isabel, além de atuar como contratado do Departamento de Segurança Interna (DHS). Ele ingressou no ICE como agente federal de imigração em agosto de 2025.

Fonte: ABC

