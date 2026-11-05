Departamento de Segurança dos EUA afirma que deportações continuarão mesmo com avanço democrata no Congresso

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) afirmou que as deportações de imigrantes continuarão mesmo após os democratas assumirem o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, em janeiro. A mensagem foi divulgada pelo secretário da pasta, Markwayne Mullin, nas redes sociais na quarta-feira.

Com a declaração, Mullin sinalizou que o governo Donald Trump pretende manter sua política de fiscalização migratória, apesar da mudança na composição do Congresso.

A publicação ocorreu em meio às promessas de parlamentares democratas de intensificar a fiscalização sobre as ações do governo, especialmente as operações do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), responsável por identificar, prender e deportar pessoas que violam as leis migratórias federais.

A mudança no controle do Legislativo pode aumentar o confronto entre democratas e a Casa Branca. Com a liderança de comissões e poderes de investigação, os parlamentares poderão solicitar informações sobre as operações do ICE, questionar métodos de fiscalização e pressionar por mudanças no orçamento do DHS.

Apesar disso, a mudança de partido no comando do Congresso não significa o fim automático das deportações. Embora os parlamentares tenham poder para fiscalizar as políticas migratórias e influenciar o financiamento das agências, o presidente e os órgãos do Executivo mantêm autoridade sobre grande parte das decisões operacionais.

A imigração é uma das principais prioridades do segundo mandato de Trump, que transformou o endurecimento da fiscalização e o aumento das deportações em pilares de sua agenda de governo.

O novo Congresso deverá assumir oficialmente em janeiro, quando a disputa entre a administração republicana e os democratas sobre a política migratória poderá ganhar força.

Fonte: The National Desk