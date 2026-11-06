Operação do ICE prende mais de 230 imigrantes nos EUA, incluindo 40 motoristas com carteira comercial

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou a prisão de mais de 230 imigrantes em situação irregular durante uma operação de fiscalização realizada em 15 estados. Entre os detidos, mais de 40 tinham carteira de habilitação comercial, conhecida como CDL, utilizada para dirigir caminhões e outros veículos de grande porte.

Batizada de Operation Guardian, a ação ocorreu entre os dias 26 e 28 de outubro e foi conduzida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), em parceria com autoridades estaduais e locais. O objetivo, segundo o governo americano, era identificar imigrantes sem autorização para possuir ou utilizar carteiras comerciais, além de outras situações consideradas ameaças à segurança pública no setor de transporte rodoviário.

Os resultados foram apresentados na segunda-feira pelo secretário do DHS, Markwayne Mullin, durante uma coletiva de imprensa na sede da transportadora Melton Truck Lines, em Tulsa, Oklahoma. Representantes do ICE, da Patrulha Rodoviária de Oklahoma e de departamentos de segurança pública de Oklahoma e Texas também participaram do evento.

Segundo Mullin, a operação demonstra a atuação conjunta entre autoridades federais, estaduais e locais para retirar das estradas motoristas considerados irregulares pelo governo.

Casos de resistência à prisão e criança desacompanhada

Entre as ocorrências destacadas pelas autoridades está a prisão de um hondurenho em 26 de outubro, durante uma abordagem na rodovia interestadual I-35, em Oklahoma. Segundo o DHS, policiais pararam o veículo após observar que o motorista olhava para o celular enquanto dirigia.

Uma consulta à placa indicou que o veículo havia sido registrado como roubado no Texas. Quando o policial tentou prender o motorista, identificado como Luis Armando Garlo Rodriguez, ele teria resistido à abordagem, quebrado o braço do agente e fugido a pé. Outros policiais conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.

A unidade de Investigações de Segurança Interna do ICE em Tulsa apresentou acusações contra Rodriguez por agressão, resistência e obstrução de agentes públicos.

No dia seguinte, 27 de outubro, a Patrulha Rodoviária de Oklahoma abordou outro veículo na I-40. De acordo com o DHS, os sete ocupantes estavam em situação migratória irregular, incluindo uma criança desacompanhada.

O motorista foi identificado como Arturo Alvarado-Islas, mexicano que, segundo as autoridades, entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data e local não determinados. Ele foi entregue à custódia do ICE no mesmo dia.

Operação ocorreu em 15 estados

Participaram da Operation Guardian os seguintes estados:

Alabama

Arkansas

Flórida

Geórgia

Indiana

Iowa

Louisiana

Mississippi

Missouri

Nebraska

Dakota do Norte

Oklahoma

Dakota do Sul

Tennessee

Texas

A iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para fiscalizar imigrantes que possuem carteiras de habilitação comercial.

Em 25 de setembro de 2026, o ICE lançou a Operation Guardrail, uma ação nacional voltada a veículos comerciais que operam em desacordo com as leis americanas. Até 29 de outubro, a operação havia resultado em 303 prisões, segundo o órgão.

O DHS também informou que, entre 20 de janeiro de 2025 e 28 de outubro de 2026, o ICE realizou 4.795 prisões relacionadas a carteiras comerciais em todo o país. Desse total, 1.233 envolveram pessoas que possuíam uma CDL.

Os números foram divulgados pelo próprio Departamento de Segurança Interna.